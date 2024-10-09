https://ria.ru/20241009/gaz-1977239101.html
Россия и Сербия начали работу по расширению подземного хранилища газа
Россия и Сербия начали работу по расширению подземного хранилища газа - РИА Новости, 09.10.2024
Россия и Сербия начали работу по расширению подземного хранилища газа
Сербия и Россия начали работу по расширению подземного хранилища газа Банатски-Двор, заявил РИА Новости гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:16
2024-10-09T16:16
2024-10-09T16:16
экономика
сербия
душан баятович
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Сербия и Россия начали работу по расширению подземного хранилища газа Банатски-Двор, заявил РИА Новости гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович. "Мы договорились по поводу Банатски-Двор. Мы договорились, что мы будем покупать российское оборудование. Мы будем делать его расширение с российскими технологиями… Это очень хорошая новость и для сербских потребителей, и для производителей оборудования в России", - сказал он в беседе с агентством. "Совместная работа уже началась в этом направлении, вчера мы подписали контракты по оборудованию. Мы начали расширение Банатски-Двор", - подчеркнул Баятович. Ранее сообщалось, что Россия и Сербия планируют расширить подземное хранилище газа Банатски-Двор до 750 миллионов кубических метров, а также обеспечить хранение газа в Честереге на севере Сербии. Баятович заявил в декабре в интервью РИА Новости, что расширенный ПХГ Банатски-Двор, а также планируемые ПХГ Честерег и "Српски-Итебей" и другие позволят в будущем обеспечить Сербии хранение 2,5-3 миллиардов кубических метров газа. По его словам, ожидается рост потребления газа в Сербии, который сейчас уже превышает три миллиарда кубометров в год, особенно, если строить газовые теплоэлектростанции в сотрудничестве с "Газпромом".
https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сербия, душан баятович, газпром, россия
Экономика, Сербия, Душан Баятович, Газпром, Россия
Россия и Сербия начали работу по расширению подземного хранилища газа
Баятович: РФ и Сербия начали работу по расширению хранилища газа Банатски-Двор
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Сербия и Россия начали работу по расширению подземного хранилища газа Банатски-Двор, заявил РИА Новости гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович.
"Мы договорились по поводу Банатски-Двор. Мы договорились, что мы будем покупать российское оборудование. Мы будем делать его расширение с российскими технологиями… Это очень хорошая новость и для сербских потребителей, и для производителей оборудования в России", - сказал он в беседе с агентством.
"Совместная работа уже началась в этом направлении, вчера мы подписали контракты по оборудованию. Мы начали расширение Банатски-Двор", - подчеркнул Баятович.
Ранее сообщалось, что Россия и Сербия планируют расширить подземное хранилище газа Банатски-Двор до 750 миллионов кубических метров, а также обеспечить хранение газа в Честереге на севере Сербии.
Баятович заявил в декабре в интервью РИА Новости, что расширенный ПХГ Банатски-Двор, а также планируемые ПХГ Честерег и "Српски-Итебей" и другие позволят в будущем обеспечить Сербии хранение 2,5-3 миллиардов кубических метров газа. По его словам, ожидается рост потребления газа в Сербии, который сейчас уже превышает три миллиарда кубометров в год, особенно, если строить газовые теплоэлектростанции в сотрудничестве с "Газпромом".