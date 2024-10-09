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Спасатели дали советы по безопасной зарядке гаджетов - РИА Новости, 09.10.2024
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02:52 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/gadzhet-1977079595.html
Спасатели дали советы по безопасной зарядке гаджетов
Спасатели дали советы по безопасной зарядке гаджетов - РИА Новости, 09.10.2024
Спасатели дали советы по безопасной зарядке гаджетов
При зарядке гаджетов от электросети в целях пожарной безопасности их необходимо размещать на негорючей поверхности и держать как можно дальше от... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T02:52
2024-10-09T02:52
общество
технологии
мособлпожспас
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. При зарядке гаджетов от электросети в целях пожарной безопасности их необходимо размещать на негорючей поверхности и держать как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов, рекомендует "Мособлпожспас". "Во избежание пожара необходимо класть подключенные к сети гаджеты на негорючую поверхность, подальше от легковоспламеняющихся предметов", - приводит пресс-служба ведомства слова начальника территориального управления №9 ГКУ "Мособлпожспас" Сергея Жукина. Он отметил, что после зарядки важно не просто выдернуть шнур из гаджета, но и обесточить сам зарядный блок, добавив, что крайне необходимо объяснить подобные действия детям. "К сожалению, мало кто заботится, отключив телефон, выдернуть шнур из розетки. Неконтролируемое и неограниченное по времени пребывание зарядного блока в сети чревато коротким замыканием и воспламенением", - резюмировал Жукин.
https://rsport.ria.ru/20240927/gadzhety-1974574585.html
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общество, технологии, мособлпожспас
Общество, Технологии, Мособлпожспас
Спасатели дали советы по безопасной зарядке гаджетов

"Мособлпожспас": гаджет следует размещать на негорючей поверхности при зарядке

© Pixabay / nhothu82st0Смартфон на зарядке
Смартфон на зарядке - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Pixabay / nhothu82st0
Смартфон на зарядке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. При зарядке гаджетов от электросети в целях пожарной безопасности их необходимо размещать на негорючей поверхности и держать как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов, рекомендует "Мособлпожспас".
"Во избежание пожара необходимо класть подключенные к сети гаджеты на негорючую поверхность, подальше от легковоспламеняющихся предметов", - приводит пресс-служба ведомства слова начальника территориального управления №9 ГКУ "Мособлпожспас" Сергея Жукина.
Он отметил, что после зарядки важно не просто выдернуть шнур из гаджета, но и обесточить сам зарядный блок, добавив, что крайне необходимо объяснить подобные действия детям.
"К сожалению, мало кто заботится, отключив телефон, выдернуть шнур из розетки. Неконтролируемое и неограниченное по времени пребывание зарядного блока в сети чревато коротким замыканием и воспламенением", - резюмировал Жукин.
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ОбществоТехнологииМособлпожспас
 
 
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