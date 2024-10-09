https://ria.ru/20241009/gadzhet-1977079595.html

Спасатели дали советы по безопасной зарядке гаджетов

Спасатели дали советы по безопасной зарядке гаджетов - РИА Новости, 09.10.2024

Спасатели дали советы по безопасной зарядке гаджетов

При зарядке гаджетов от электросети в целях пожарной безопасности их необходимо размещать на негорючей поверхности и держать как можно дальше от... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T02:52

2024-10-09T02:52

2024-10-09T02:52

общество

технологии

мособлпожспас

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. При зарядке гаджетов от электросети в целях пожарной безопасности их необходимо размещать на негорючей поверхности и держать как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов, рекомендует "Мособлпожспас". "Во избежание пожара необходимо класть подключенные к сети гаджеты на негорючую поверхность, подальше от легковоспламеняющихся предметов", - приводит пресс-служба ведомства слова начальника территориального управления №9 ГКУ "Мособлпожспас" Сергея Жукина. Он отметил, что после зарядки важно не просто выдернуть шнур из гаджета, но и обесточить сам зарядный блок, добавив, что крайне необходимо объяснить подобные действия детям. "К сожалению, мало кто заботится, отключив телефон, выдернуть шнур из розетки. Неконтролируемое и неограниченное по времени пребывание зарядного блока в сети чревато коротким замыканием и воспламенением", - резюмировал Жукин.

https://rsport.ria.ru/20240927/gadzhety-1974574585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, мособлпожспас