https://ria.ru/20241009/fotograf-1977138475.html
Россиянин победил в конкурсе снимков дикой природы
Россиянин победил в конкурсе снимков дикой природы - РИА Новости, 09.10.2024
Россиянин победил в конкурсе снимков дикой природы
Российский фотограф Игорь Метельский победил в самом престижном в мире конкурсе снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year с фотографией... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:33
2024-10-09T11:33
2024-10-09T14:30
лазовский район
приморский край
лондон
игорь метельский
центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 9 окт — РИА Новости. Российский фотограф Игорь Метельский победил в самом престижном в мире конкурсе снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year с фотографией потягивающейся рыси, сообщил Центр "Амурский тигр". "Победу фотографу в номинации "Животные в их естественной среде обитания" принес снимок потягивающейся рыси на вершине сопки в Лазовском районе Приморского края. Церемония награждения состоялась в Лондоне вчера", — говорится в сообщении. В 2023 году другой снимок из этой же серии с рысью стал обладателем спецприза, учрежденного Центром "Амурский тигр", в конкурсе РГО "Самая красивая страна". А в начале октября Метельский получил приз зрительских симпатий от РГО на Десятом международном фотоконкурсе "Самая красивая страна".
https://ria.ru/20240717/fotokonkurs-1960187041.html
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лазовский район, приморский край, лондон, игорь метельский, центр "амурский тигр"
Лазовский район, Приморский край, Лондон, Игорь Метельский, Центр "Амурский тигр", Хорошие новости
Россиянин победил в конкурсе снимков дикой природы
Россиянин победил в конкурсе снимков дикой природы с фото потягивающейся рыси