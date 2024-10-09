https://ria.ru/20241009/florida-1977281082.html

Во Флориде на фоне урагана "Милтон" прошли торнадо

Во Флориде на фоне урагана "Милтон" прошли торнадо - РИА Новости, 09.10.2024

Во Флориде на фоне урагана "Милтон" прошли торнадо

Несколько подтвержденных торнадо прошлись по территории штата Флорида на фоне приближающегося урагана "Милтон", сообщают местные метеорологи и СМИ. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:26

2024-10-09T19:26

2024-10-09T19:26

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сша

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Несколько подтвержденных торнадо прошлись по территории штата Флорида на фоне приближающегося урагана "Милтон", сообщают местные метеорологи и СМИ. "Это очень благоприятная среда для возникновения быстрых и опасных торнадо", - написала национальная метеорологическая служба Майами в соцсети Х и прикрепила снимок очевидца одного из торнадо. Телеканал CNN отмечает, что несколько подтвержденных торнадо уже обрушились на некоторые районы Южной Флориды, и их угроза не исчезнет в ближайшее время. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.

https://ria.ru/20241009/florida-1977277005.html

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в мире, флорида, майами, сша, джо байден, происшествия