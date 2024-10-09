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Во Флориде на фоне урагана "Милтон" прошли торнадо - РИА Новости, 09.10.2024
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19:26 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/florida-1977281082.html
Во Флориде на фоне урагана "Милтон" прошли торнадо
Во Флориде на фоне урагана "Милтон" прошли торнадо - РИА Новости, 09.10.2024
Во Флориде на фоне урагана "Милтон" прошли торнадо
Несколько подтвержденных торнадо прошлись по территории штата Флорида на фоне приближающегося урагана "Милтон", сообщают местные метеорологи и СМИ. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:26
2024-10-09T19:26
в мире
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сша
джо байден
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Несколько подтвержденных торнадо прошлись по территории штата Флорида на фоне приближающегося урагана "Милтон", сообщают местные метеорологи и СМИ. "Это очень благоприятная среда для возникновения быстрых и опасных торнадо", - написала национальная метеорологическая служба Майами в соцсети Х и прикрепила снимок очевидца одного из торнадо. Телеканал CNN отмечает, что несколько подтвержденных торнадо уже обрушились на некоторые районы Южной Флориды, и их угроза не исчезнет в ближайшее время. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
https://ria.ru/20241009/florida-1977277005.html
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в мире, флорида, майами, сша, джо байден, происшествия
В мире, Флорида, Майами, США, Джо Байден, Происшествия
Во Флориде на фоне урагана "Милтон" прошли торнадо

В штате Флорида на фоне приближающегося урагана "Милтон" прошли торнадо

© Фото : National Oceanic and Atmospheric AdministrationУраган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок
Ураган Милтон, приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : National Oceanic and Atmospheric Administration
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Несколько подтвержденных торнадо прошлись по территории штата Флорида на фоне приближающегося урагана "Милтон", сообщают местные метеорологи и СМИ.
"Это очень благоприятная среда для возникновения быстрых и опасных торнадо", - написала национальная метеорологическая служба Майами в соцсети Х и прикрепила снимок очевидца одного из торнадо.
Телеканал CNN отмечает, что несколько подтвержденных торнадо уже обрушились на некоторые районы Южной Флориды, и их угроза не исчезнет в ближайшее время.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
Ураган Милтон - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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Вчера, 19:11
 
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