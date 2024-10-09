https://ria.ru/20241009/florida-1977281082.html
Во Флориде на фоне урагана "Милтон" прошли торнадо
Во Флориде на фоне урагана "Милтон" прошли торнадо - РИА Новости, 09.10.2024
Во Флориде на фоне урагана "Милтон" прошли торнадо
Несколько подтвержденных торнадо прошлись по территории штата Флорида на фоне приближающегося урагана "Милтон", сообщают местные метеорологи и СМИ. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:26
2024-10-09T19:26
2024-10-09T19:26
в мире
флорида
майами
сша
джо байден
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763403_0:68:3070:1795_1920x0_80_0_0_b5979b715184988c04065e331eeaebeb.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Несколько подтвержденных торнадо прошлись по территории штата Флорида на фоне приближающегося урагана "Милтон", сообщают местные метеорологи и СМИ. "Это очень благоприятная среда для возникновения быстрых и опасных торнадо", - написала национальная метеорологическая служба Майами в соцсети Х и прикрепила снимок очевидца одного из торнадо. Телеканал CNN отмечает, что несколько подтвержденных торнадо уже обрушились на некоторые районы Южной Флориды, и их угроза не исчезнет в ближайшее время. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
https://ria.ru/20241009/florida-1977277005.html
флорида
майами
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763403_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_74c3eefeb8a53f49e8e97c9194ee9ef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, майами, сша, джо байден, происшествия
В мире, Флорида, Майами, США, Джо Байден, Происшествия
Во Флориде на фоне урагана "Милтон" прошли торнадо
В штате Флорида на фоне приближающегося урагана "Милтон" прошли торнадо