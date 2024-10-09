https://ria.ru/20241009/florida-1977277005.html

Во Флориде предупредили о жертвах, которые принесет ураган "Милтон"

Во Флориде предупредили о жертвах, которые принесет ураган "Милтон" - РИА Новости, 09.10.2024

Во Флориде предупредили о жертвах, которые принесет ураган "Милтон"

Надвигающийся на американский штат Флорида ураган "Милтон" принесет новые жертвы среди американского населения, заявил в среду губернатор региона Рон Десантис,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:11

2024-10-09T19:11

2024-10-09T19:12

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Надвигающийся на американский штат Флорида ураган "Милтон" принесет новые жертвы среди американского населения, заявил в среду губернатор региона Рон Десантис, указав на угрозу жизни тем людям, которые откажутся покидать свои дома. "Будет мудро перейти в укрытие. Если многие останутся, то, к сожалению, будут жертвы. Я не думаю, что есть какой-либо способ избежать этого", - предупредил он на брифинге перед приближением урагана. По словам Десантиса, люди, которые примут решение не покидать свои жилища, окажутся в беде, хотя власти и намерены проводить спасательные операции. "Это большой шторм. Он принесет много разрушений, создаст множество угроз жизни, очевидно, уничтожит жилье", - добавил губернатор. Ранее Геологическая служба США (USGS) предупредила, что ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию штата из-за эрозии песчаных дюн и затопления прибрежных территорий. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), максимальная скорость ветров урагана сейчас составляет около 250 километров в час. "Милтон", как ожидается, продолжит представлять "чрезвычайную угрозу", когда достигнет побережья Флориды к вечеру среды по местному времени. Из-за удара стихии уровень воды в ряде мест вдоль побережья штата может повыситься на 4,5 метра. Кроме того, в центре прогнозируют возникновение торнадо в центральных и южных частях Флориды. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.

https://ria.ru/20241007/uragan-1976842816.html

https://ria.ru/20241009/uragan-1977150121.html

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в мире, флорида, сша, тампа, рон десантис, джо байден