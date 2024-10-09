https://ria.ru/20241009/florida-1977086668.html
NYT: во Флориде эвакуировались более пяти миллионов человек из-за урагана
NYT: во Флориде эвакуировались более пяти миллионов человек из-за урагана - РИА Новости, 09.10.2024
NYT: во Флориде эвакуировались более пяти миллионов человек из-за урагана
Более пяти миллионов человек были вынуждены эвакуироваться из американского штата Флорида из-за урагана "Милтон", эта эвакуация стала одной из крупнейших в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T06:49
2024-10-09T06:49
2024-10-09T11:27
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Более пяти миллионов человек были вынуждены эвакуироваться из американского штата Флорида из-за урагана "Милтон", эта эвакуация стала одной из крупнейших в истории штата, сообщает газета The New York Times. "Более 5,5 миллиона человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата", — говорится в сообщении. По данным газеты, власти призвали жителей штата отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко. Согласно газете, во многих районах "царит запустение", поскольку жители серьезно отнеслись к распоряжениям об эвакуации. Власти Флориды 6 октября объявили в нескольких десятках округов штата чрезвычайное положение в связи с приближением урагана "Милтон". Также была объявлена эвакуация населения с западного побережья штата, в том числе из трехмиллионной агломерации города Тампа, который, по ожиданиям метеорологов, одним из первых может принять на себя удар стихии по США.
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в мире, флорида, тампа, сша
В мире, Флорида, Тампа, США
NYT: во Флориде эвакуировались более пяти миллионов человек из-за урагана
NYT: во Флориде эвакуировали пять миллионов человек из-за урагана "Милтон"
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Более пяти миллионов человек были вынуждены эвакуироваться из американского штата Флорида из-за урагана "Милтон", эта эвакуация стала одной из крупнейших в истории штата, сообщает газета The New York Times.
"Более 5,5 миллиона человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата", — говорится в сообщении.
По данным газеты, власти призвали жителей штата отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко. Согласно газете, во многих районах "царит запустение", поскольку жители серьезно отнеслись к распоряжениям об эвакуации.
Власти Флориды 6 октября объявили в нескольких десятках округов штата чрезвычайное положение в связи с приближением урагана "Милтон". Также была объявлена эвакуация населения с западного побережья штата, в том числе из трехмиллионной агломерации города Тампа
, который, по ожиданиям метеорологов, одним из первых может принять на себя удар стихии по США
.