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В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе - РИА Новости, 09.10.2024
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15:14 09.10.2024 (обновлено: 15:27 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/feodosiya-1977221083.html
В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе
В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе - РИА Новости, 09.10.2024
В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе
Работы по ликвидации пожара на нефтебазе в Феодосии продолжаются, сил и средств достаточно, угрозы населению в настоящий момент нет, сообщил начальник Главного... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:14
2024-10-09T15:27
происшествия
феодосия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Работы по ликвидации пожара на нефтебазе в Феодосии продолжаются, сил и средств достаточно, угрозы населению в настоящий момент нет, сообщил начальник Главного управления МЧС России по республике Крым Аркадий Ожигин."Работы по ликвидации пожара продолжаются. Сил и средств достаточно. Угрозы населению в настоящий момент нет", - рассказал он журналистам.Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. Ранее экстренные службы сообщили, что площадь пожара на нефтебазе выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, изначально сообщалось о площади 800 квадратных метров. На данный момент происходит горение трех резервуаров с нефтепродуктами.
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происшествия, феодосия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Феодосия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе

ГУМЧС: в Феодосии продолжаются работы по ликвидации пожара, угрозы населению нет

© Фото : РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Ситуация в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Ситуация в Феодосии после возгорания на нефтебазе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Работы по ликвидации пожара на нефтебазе в Феодосии продолжаются, сил и средств достаточно, угрозы населению в настоящий момент нет, сообщил начальник Главного управления МЧС России по республике Крым Аркадий Ожигин.
"Работы по ликвидации пожара продолжаются. Сил и средств достаточно. Угрозы населению в настоящий момент нет", - рассказал он журналистам.
Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. Ранее экстренные службы сообщили, что площадь пожара на нефтебазе выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, изначально сообщалось о площади 800 квадратных метров. На данный момент происходит горение трех резервуаров с нефтепродуктами.
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Феодосии предотвратили возгорание еще двух резервуаров с нефтепродуктами
Вчера, 12:16
 
ПроисшествияФеодосияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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