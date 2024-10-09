Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали еще более 80 человек - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/feodosija-1977113715.html
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали еще более 80 человек
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали еще более 80 человек - РИА Новости, 09.10.2024
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали еще более 80 человек
Более 1,1 тысячи жителей Феодосии эвакуированы из районов, расположенных рядом с горящей нефтебазой, из них 129 находятся в пунктах временного размещения,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:22
2024-10-09T10:22
происшествия
феодосия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976893451_21:0:1274:705_1920x0_80_0_0_87fdcbc6788d2587783b899241cf8e91.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Более 1,1 тысячи жителей Феодосии эвакуированы из районов, расположенных рядом с горящей нефтебазой, из них 129 находятся в пунктах временного размещения, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в Telegram-канале. Во вторник утром Ткаченко сообщил об эвакуации 1047 жителей из-за пожара на нефтебазе. "Всего из района чрезвычайной ситуации эвакуировано 1129 человек. В трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек", - написал он. Работает комиссия по оценке нанесенного ущерба, продолжается тушение пожара, добавил он. Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. Глава Крыма Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976846897.html
феодосия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976893451_320:0:1260:705_1920x0_80_0_0_abf8f2f23997ab121f96a395773b4448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, феодосия
Происшествия, Феодосия
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали еще более 80 человек

Мэр Феодосии Ткаченко: еще 82 человека эвакуировали из района горящей нефтебазы

© Фото : РИА Новости КрымСитауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Более 1,1 тысячи жителей Феодосии эвакуированы из районов, расположенных рядом с горящей нефтебазой, из них 129 находятся в пунктах временного размещения, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в Telegram-канале.
Во вторник утром Ткаченко сообщил об эвакуации 1047 жителей из-за пожара на нефтебазе.
«
"Всего из района чрезвычайной ситуации эвакуировано 1129 человек. В трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек", - написал он.
Работает комиссия по оценке нанесенного ущерба, продолжается тушение пожара, добавил он.
Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. Глава Крыма Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
Возгорание на феодосийской нефтебазе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Один из съездов с трассы в Крыму закрыли из-за пожара на нефтебазе
7 октября, 19:48
 
ПроисшествияФеодосия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала