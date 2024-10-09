https://ria.ru/20241009/feodosija-1977113715.html
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали еще более 80 человек
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали еще более 80 человек - РИА Новости, 09.10.2024
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали еще более 80 человек
Более 1,1 тысячи жителей Феодосии эвакуированы из районов, расположенных рядом с горящей нефтебазой, из них 129 находятся в пунктах временного размещения,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:22
2024-10-09T10:22
2024-10-09T10:22
происшествия
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Более 1,1 тысячи жителей Феодосии эвакуированы из районов, расположенных рядом с горящей нефтебазой, из них 129 находятся в пунктах временного размещения, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в Telegram-канале. Во вторник утром Ткаченко сообщил об эвакуации 1047 жителей из-за пожара на нефтебазе. "Всего из района чрезвычайной ситуации эвакуировано 1129 человек. В трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек", - написал он. Работает комиссия по оценке нанесенного ущерба, продолжается тушение пожара, добавил он. Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. Глава Крыма Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976846897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, феодосия
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали еще более 80 человек
Мэр Феодосии Ткаченко: еще 82 человека эвакуировали из района горящей нефтебазы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости.
Более 1,1 тысячи жителей Феодосии эвакуированы из районов, расположенных рядом с горящей нефтебазой, из них 129 находятся в пунктах временного размещения, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в Telegram-канале
.
Во вторник утром Ткаченко сообщил об эвакуации 1047 жителей из-за пожара на нефтебазе.
«
"Всего из района чрезвычайной ситуации эвакуировано 1129 человек. В трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек", - написал он.
Работает комиссия по оценке нанесенного ущерба, продолжается тушение пожара, добавил он.
Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. Глава Крыма Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.