https://ria.ru/20241009/feodosija-1977113715.html

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали еще более 80 человек

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали еще более 80 человек - РИА Новости, 09.10.2024

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали еще более 80 человек

Более 1,1 тысячи жителей Феодосии эвакуированы из районов, расположенных рядом с горящей нефтебазой, из них 129 находятся в пунктах временного размещения,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:22

2024-10-09T10:22

2024-10-09T10:22

происшествия

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Более 1,1 тысячи жителей Феодосии эвакуированы из районов, расположенных рядом с горящей нефтебазой, из них 129 находятся в пунктах временного размещения, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в Telegram-канале. Во вторник утром Ткаченко сообщил об эвакуации 1047 жителей из-за пожара на нефтебазе. "Всего из района чрезвычайной ситуации эвакуировано 1129 человек. В трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек", - написал он. Работает комиссия по оценке нанесенного ущерба, продолжается тушение пожара, добавил он. Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. Глава Крыма Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.

https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976846897.html

феодосия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, феодосия