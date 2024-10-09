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"Сотрут в порошок". Во Франции выступили с мрачным предупреждением для США - РИА Новости, 09.10.2024
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01:59 09.10.2024 (обновлено: 02:06 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/evropa-1977077882.html
"Сотрут в порошок". Во Франции выступили с мрачным предупреждением для США
"Сотрут в порошок". Во Франции выступили с мрачным предупреждением для США - РИА Новости, 09.10.2024
"Сотрут в порошок". Во Франции выступили с мрачным предупреждением для США
Поражение США в конфликте на Украине приведет к распаду НАТО и освобождению Европы от американского подчинения, заявил французский историк Эммануэль Тодд в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T01:59
2024-10-09T02:06
в мире
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нато
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Поражение США в конфликте на Украине приведет к распаду НАТО и освобождению Европы от американского подчинения, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera."Исход этого конфликта решит судьбу Европы. &lt;...&gt; Если &lt;...&gt; Соединенные Штаты потерпят поражение, НАТО распадется, а Европа станет свободной", — выразил мнение журналист.По его мнению, США использовали конфликт на Украине и подрыв "Северных потоков", чтобы вынудить Германию отдалиться от России."На втором этапе, этапе поражения США, американский контроль над Европой будет стерт в порошок. Германия и Россия сблизятся вновь", — добавил историк. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и их сателлиты отказались поддержать представленный Россией в марте 2023 г. проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривал проведение независимого международного расследования под эгидой Всемирной организации. А затем в октябре 2023 г. Вашингтон и страны запада "торпедировали" российский проект заявления Председателя СБ ООН по этой теме.
https://ria.ru/20241008/ssha-1977006808.html
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в мире, россия, европа, украина, нато, северный поток, сша
В мире, Россия, Европа, Украина, НАТО, Северный поток, США
"Сотрут в порошок". Во Франции выступили с мрачным предупреждением для США

Историк Тодд: поражение США в конфликте на Украине освободит Европу

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Поражение США в конфликте на Украине приведет к распаду НАТО и освобождению Европы от американского подчинения, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
"Исход этого конфликта решит судьбу Европы. <...> Если <...> Соединенные Штаты потерпят поражение, НАТО распадется, а Европа станет свободной", — выразил мнение журналист.
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По его мнению, США использовали конфликт на Украине и подрыв "Северных потоков", чтобы вынудить Германию отдалиться от России.
"На втором этапе, этапе поражения США, американский контроль над Европой будет стерт в порошок. Германия и Россия сблизятся вновь", — добавил историк.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и их сателлиты отказались поддержать представленный Россией в марте 2023 г. проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривал проведение независимого международного расследования под эгидой Всемирной организации. А затем в октябре 2023 г. Вашингтон и страны запада "торпедировали" российский проект заявления Председателя СБ ООН по этой теме.
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