https://ria.ru/20241009/evropa-1977077882.html

"Сотрут в порошок". Во Франции выступили с мрачным предупреждением для США

"Сотрут в порошок". Во Франции выступили с мрачным предупреждением для США - РИА Новости, 09.10.2024

"Сотрут в порошок". Во Франции выступили с мрачным предупреждением для США

Поражение США в конфликте на Украине приведет к распаду НАТО и освобождению Европы от американского подчинения, заявил французский историк Эммануэль Тодд в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T01:59

2024-10-09T01:59

2024-10-09T02:06

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Поражение США в конфликте на Украине приведет к распаду НАТО и освобождению Европы от американского подчинения, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera."Исход этого конфликта решит судьбу Европы. <...> Если <...> Соединенные Штаты потерпят поражение, НАТО распадется, а Европа станет свободной", — выразил мнение журналист.По его мнению, США использовали конфликт на Украине и подрыв "Северных потоков", чтобы вынудить Германию отдалиться от России."На втором этапе, этапе поражения США, американский контроль над Европой будет стерт в порошок. Германия и Россия сблизятся вновь", — добавил историк. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и их сателлиты отказались поддержать представленный Россией в марте 2023 г. проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривал проведение независимого международного расследования под эгидой Всемирной организации. А затем в октябре 2023 г. Вашингтон и страны запада "торпедировали" российский проект заявления Председателя СБ ООН по этой теме.

https://ria.ru/20241008/ssha-1977006808.html

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россия

европа

украина

сша

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в мире, россия, европа, украина, нато, северный поток, сша