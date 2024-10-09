https://ria.ru/20241009/efimov-1977096302.html

Ефимов: в ТиНАО появится новый физкультурный комплекс

Ефимов: в ТиНАО появится новый физкультурный комплекс - РИА Новости, 09.10.2024

Ефимов: в ТиНАО появится новый физкультурный комплекс

В новомосковском Троицке за счет средств частного инвестора будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:08

2024-10-09T10:08

2024-10-09T10:14

москва

троицк

владимир ефимов (правительство москвы)

владимир жидкин

мосгосстройнадзор

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В новомосковском Троицке за счет средств частного инвестора будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Объект будет представлять собой одноэтажное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь появится тренажерный зал для силовых тренировок площадью 800 квадратных метров, разместятся большие залы для занятий боксом и тяжелой атлетикой. Строительство физкультурного комплекса началось в этом году, возвести его планируется в 2025-м", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Уточняется, что разрешение на строительство спортивного здания было выдано Мосгосстройнадзором в начале июля. Оно будет оборудовано тренерскими, медпунктом, женскими и мужскими гардеробными с душевыми, а также помещением для охраны. На территории ФОКа будет открыт магазин спортивного питания и инвентаря, кафетерий, а рядом будет обустроена парковка. Как отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в Троицке это будет третий по счету крупный спортивный объект. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социнфраструктуры на территории ТиНАО.

https://ria.ru/20241009/efimov-1977042341.html

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троицк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, троицк, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир жидкин, мосгосстройнадзор, градостроительный комплекс москвы