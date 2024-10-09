Ефимов: в ТиНАО появится новый физкультурный комплекс
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В новомосковском Троицке за счет средств частного инвестора будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Объект будет представлять собой одноэтажное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь появится тренажерный зал для силовых тренировок площадью 800 квадратных метров, разместятся большие залы для занятий боксом и тяжелой атлетикой. Строительство физкультурного комплекса началось в этом году, возвести его планируется в 2025-м", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Уточняется, что разрешение на строительство спортивного здания было выдано Мосгосстройнадзором в начале июля. Оно будет оборудовано тренерскими, медпунктом, женскими и мужскими гардеробными с душевыми, а также помещением для охраны. На территории ФОКа будет открыт магазин спортивного питания и инвентаря, кафетерий, а рядом будет обустроена парковка.
Как отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в Троицке это будет третий по счету крупный спортивный объект.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социнфраструктуры на территории ТиНАО.