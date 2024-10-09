https://ria.ru/20241009/dubna-1977191798.html

В Дубне подростки избили мужчину

В Дубне подростки избили мужчину - РИА Новости, 09.10.2024

В Дубне подростки избили мужчину

Подростки избили мужчину у кафе в Дубне, у одного из несовершеннолетних изъяли пневматическое оружие, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:59

2024-10-09T13:59

2024-10-09T13:59

происшествия

дубна

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подростки избили мужчину у кафе в Дубне, у одного из несовершеннолетних изъяли пневматическое оружие, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. В интернете полицейскими выявлена видеопубликация, где группа молодых людей избивает мужчину, один из них производит несколько выстрелов. Позже в дежурную часть ОМВД России по городу Дубна поступило сообщение от местного жителя 1983 года рождения, что ему нанесли телесные повреждения. "По предварительной информации, у одного из ресторанов быстрого питания, расположенных на проспекте Боголюбова, между мужчиной и группой молодых людей произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе конфликта один из участников совершил выстрел из пневматического оружия в сторону оппонента. Пострадавший обратился в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Все участники инцидента 2010, 2006 и 2008 годов рождения доставлены в полицию. У одного из них изъят пневматический пистолет. Несовершеннолетние поставлены на профилактический учёт в органах внутренних дел. Потерпевшему назначено проведение судмедэкспертизы для установления тяжести вреда, причиненного его здоровью, заключили в МВД.

https://ria.ru/20240920/moskva-1973765784.html

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происшествия, дубна, россия