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Две женщины пострадали из-за обстрела ВСУ под Донецком
Две женщины пострадали из-за обстрела ВСУ под Донецком - РИА Новости, 09.10.2024
Две женщины пострадали из-за обстрела ВСУ под Донецком
Две женщины получили ранения в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, одна из них ранена тяжело, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:06
2024-10-09T12:06
2024-10-09T12:06
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петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Две женщины получили ранения в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, одна из них ранена тяжело, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, во время обстрела поселка городского типа Александровка по улице Ленина ранена женщина 1950 года рождения… также тяжелые ранения получила женщина 1977 года рождения. Госпитализирована в одну из больниц города Донецка", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в среду утром ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, освобожденной ВС РФ в конце 2023 года.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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Две женщины пострадали из-за обстрела ВСУ под Донецком
Две женщины пострадали под Донецком из-за обстрела ВСУ, у одной тяжелое ранение