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Две женщины пострадали из-за обстрела ВСУ под Донецком - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/donetsk-1977149802.html
Две женщины пострадали из-за обстрела ВСУ под Донецком
Две женщины пострадали из-за обстрела ВСУ под Донецком - РИА Новости, 09.10.2024
Две женщины пострадали из-за обстрела ВСУ под Донецком
Две женщины получили ранения в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, одна из них ранена тяжело, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:06
2024-10-09T12:06
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Две женщины получили ранения в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, одна из них ранена тяжело, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, во время обстрела поселка городского типа Александровка по улице Ленина ранена женщина 1950 года рождения… также тяжелые ранения получила женщина 1977 года рождения. Госпитализирована в одну из больниц города Донецка", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в среду утром ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, освобожденной ВС РФ в конце 2023 года.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Две женщины пострадали из-за обстрела ВСУ под Донецком

Две женщины пострадали под Донецком из-за обстрела ВСУ, у одной тяжелое ранение

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Две женщины получили ранения в результате обстрела поселка Александровка под Донецком, одна из них ранена тяжело, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, во время обстрела поселка городского типа Александровка по улице Ленина ранена женщина 1950 года рождения… также тяжелые ранения получила женщина 1977 года рождения. Госпитализирована в одну из больниц города Донецка", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в среду утром ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, освобожденной ВС РФ в конце 2023 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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