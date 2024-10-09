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В ДНР будут судить шведского наемника, воевавшего в составе "Азова"* - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/dnr-1977231575.html
В ДНР будут судить шведского наемника, воевавшего в составе "Азова"*
В ДНР будут судить шведского наемника, воевавшего в составе "Азова"* - РИА Новости, 09.10.2024
В ДНР будут судить шведского наемника, воевавшего в составе "Азова"*
Наемника из Швеции, воевавшего в составе нацбатальона "Азов"*, заочно будут судить в ДНР, сам он объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:50
2024-10-09T15:50
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
швеция
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Наемника из Швеции, воевавшего в составе нацбатальона "Азов"*, заочно будут судить в ДНР, сам он объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего гражданина Королевства Швеция Келла Микаэля Скиллта. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с мая 2014 по ноябрь 2015 года Скиллт состоял на службе в качестве наемника в украинском военизированном националистическом объединении "Азов"* и принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. В июне 2014 года он в ходе штурма зданий Приазовского государственного университета и банка в Мариуполе совершил убийство ополченца ДНР, после чего покинул зону боевых действий. В марте 2022 года Скиллт вернулся в зону вооруженного конфликта в качестве наемника в составе сил специальных операций ВСУ, где находился до марта 2023 года. "За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 миллиона рублей. Скиллт объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в релизе. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.* Признан террористическим и запрещен в России.
https://ria.ru/20240502/sud-1943584721.html
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россия, донецкая народная республика, швеция, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Швеция, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
В ДНР будут судить шведского наемника, воевавшего в составе "Азова"*

В ДНР заочно будут судить наемника из Швеции за участие в нацбатальоне "Азов"

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкНовобранец батальона "Азов"
Новобранец батальона Азов - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Новобранец батальона "Азов". Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Наемника из Швеции, воевавшего в составе нацбатальона "Азов"*, заочно будут судить в ДНР, сам он объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего гражданина Королевства Швеция Келла Микаэля Скиллта. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с мая 2014 по ноябрь 2015 года Скиллт состоял на службе в качестве наемника в украинском военизированном националистическом объединении "Азов"* и принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.
В июне 2014 года он в ходе штурма зданий Приазовского государственного университета и банка в Мариуполе совершил убийство ополченца ДНР, после чего покинул зону боевых действий. В марте 2022 года Скиллт вернулся в зону вооруженного конфликта в качестве наемника в составе сил специальных операций ВСУ, где находился до марта 2023 года.
"За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 миллиона рублей. Скиллт объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в релизе.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
* Признан террористическим и запрещен в России.
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