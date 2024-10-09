https://ria.ru/20241009/dnr-1977153942.html

В Германии одной фразой отреагировали на ошибку ВСУ в Донбассе

В Германии одной фразой отреагировали на ошибку ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 09.10.2024

В Германии одной фразой отреагировали на ошибку ВСУ в Донбассе

Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X поразился положению ВСУ в ДНР. "Безумие… Украина все еще не нашла способа стабилизировать фронт между... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:27

2024-10-09T12:27

2024-10-09T12:30

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

украина

германия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X поразился положению ВСУ в ДНР. "Безумие… Украина все еще не нашла способа стабилизировать фронт между Покровском (так в Киеве называют Красноармейск — Прим. Ред.) и Курахово..." — говорится в публикации. Минобороны 25 сентября отчиталось об освобождении села Острое, соседнего с Максимильяновкой. Фактически это говорит о взятии укрепрайона ВСУ на Кураховском направлении в клещи.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Город, освобожденный 3 октября, был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские подразделения смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово.

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977108767.html

https://ria.ru/20241009/kharris-1977091661.html

донецкая народная республика

украина

германия

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в мире, донецкая народная республика, украина, германия, вооруженные силы украины