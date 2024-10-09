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В Германии одной фразой отреагировали на ошибку ВСУ в Донбассе
В Германии одной фразой отреагировали на ошибку ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 09.10.2024
В Германии одной фразой отреагировали на ошибку ВСУ в Донбассе
Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X поразился положению ВСУ в ДНР. "Безумие… Украина все еще не нашла способа стабилизировать фронт между... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:27
2024-10-09T12:27
2024-10-09T12:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X поразился положению ВСУ в ДНР. "Безумие… Украина все еще не нашла способа стабилизировать фронт между Покровском (так в Киеве называют Красноармейск — Прим. Ред.) и Курахово..." — говорится в публикации. Минобороны 25 сентября отчиталось об освобождении села Острое, соседнего с Максимильяновкой. Фактически это говорит о взятии укрепрайона ВСУ на Кураховском направлении в клещи.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Город, освобожденный 3 октября, был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские подразделения смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово.
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977108767.html
https://ria.ru/20241009/kharris-1977091661.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины
В Германии одной фразой отреагировали на ошибку ВСУ в Донбассе
Немецкий журналист Репке поразился положению ВСУ в ДНР