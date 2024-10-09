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В Германии одной фразой отреагировали на ошибку ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 09.10.2024 (обновлено: 12:30 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/dnr-1977153942.html
В Германии одной фразой отреагировали на ошибку ВСУ в Донбассе
В Германии одной фразой отреагировали на ошибку ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 09.10.2024
В Германии одной фразой отреагировали на ошибку ВСУ в Донбассе
Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X поразился положению ВСУ в ДНР. "Безумие… Украина все еще не нашла способа стабилизировать фронт между... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:27
2024-10-09T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X поразился положению ВСУ в ДНР. "Безумие… Украина все еще не нашла способа стабилизировать фронт между Покровском (так в Киеве называют Красноармейск — Прим. Ред.) и Курахово..." — говорится в публикации. Минобороны 25 сентября отчиталось об освобождении села Острое, соседнего с Максимильяновкой. Фактически это говорит о взятии укрепрайона ВСУ на Кураховском направлении в клещи.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Город, освобожденный 3 октября, был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские подразделения смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово.
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977108767.html
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины
В Германии одной фразой отреагировали на ошибку ВСУ в Донбассе

Немецкий журналист Репке поразился положению ВСУ в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X поразился положению ВСУ в ДНР.

"Безумие… Украина все еще не нашла способа стабилизировать фронт между Покровском (так в Киеве называют Красноармейск — Прим. Ред.) и Курахово..." — говорится в публикации.
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Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Город, освобожденный 3 октября, был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские подразделения смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГерманияВооруженные силы Украины
 
 
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