https://ria.ru/20241009/dnr-1977132645.html
В ДНР осудили двух жителей за госизмену
В ДНР осудили двух жителей за госизмену - РИА Новости, 09.10.2024
В ДНР осудили двух жителей за госизмену
Верховный суд ДНР за госизмену приговорил к 12,5 и 13,5 годам колонии двух местных жителей, завербованных СБУ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:14
2024-10-09T11:14
2024-10-09T11:14
донецкая народная республика
россия
виктор захарченко
служба безопасности украины
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР за госизмену приговорил к 12,5 и 13,5 годам колонии двух местных жителей, завербованных СБУ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летних местных жителей Виктора Захарченко и Никиты Полозова. Они признаны виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что Захарченко и Полозов были привлечены сотрудником СБУ к конфиденциальному сотрудничеству. С июня по июль 2023 года молодые люди собирали и передавали ему сведения о местонахождении личного состава и военной техники российских Вооруженных сил, выполнявших задачи в зоне СВО. "Суд приговорил Захарченко к 12 годам 6 месяцам лишения свободы, Полозова – к 13 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимым назначено ограничение свободы на 1 год", - уточняется в релизе.
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донецкая народная республика, россия, виктор захарченко, служба безопасности украины, генеральная прокуратура рф
Донецкая Народная Республика, Россия, Виктор Захарченко, Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура РФ
В ДНР осудили двух жителей за госизмену
ВС ДНР приговорил двух местных жителей к 12,5 и 13,5 годам колонии за госизмену