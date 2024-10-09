https://ria.ru/20241009/dnr-1977075667.html

ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.10.2024

ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 58 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T00:42

2024-10-09T00:42

2024-10-09T00:43

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донецкая народная республика

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сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 58 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на донецком направлении. Семнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего были выпущены 58 боеприпасов. По данным представительства, в результате обстрелов погибли трое мирных граждан. В предыдущие сутки были зафиксированы 26 обстрелов.

https://ria.ru/20241009/zelenskij-1977075232.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия