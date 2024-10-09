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ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.10.2024
ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 58 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T00:42
2024-10-09T00:42
2024-10-09T00:43
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 58 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на донецком направлении. Семнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего были выпущены 58 боеприпасов. По данным представительства, в результате обстрелов погибли трое мирных граждан. В предыдущие сутки были зафиксированы 26 обстрелов.
https://ria.ru/20241009/zelenskij-1977075232.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ выпустили 58 снарядов по территории ДНР за сутки