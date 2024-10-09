https://ria.ru/20241009/diskord-1977087199.html

Турция заблокировала доступ к Discord

Турция заблокировала доступ к Discord - РИА Новости, 09.10.2024

Турция заблокировала доступ к Discord

Турция заблокирует доступ к мессенджеру Discord, сообщил гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T07:00

2024-10-09T07:00

2024-10-09T09:09

в мире

турция

технологии

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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Турция заблокирует доступ к мессенджеру Discord, сообщил гостелеканал TRT Haber."Принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord на территории Турции", — заявил министр юстиции Йылмаз Тунч.Накануне доступ к Discord ограничили в России. В Роскомнадзоре пояснили, что это нужно для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях. Перед тем регулятор направил Discord множество требований об удалении запрещенного контента, но некоторые материалы остались доступны. В 2023 году суд оштрафовал компанию на шесть миллионов рублей за неудаление противоправной информации, но мессенджер проигнорировал решение.Соцсеть Discord появилась в 2015 году и изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным самой платформы, она насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года Discord вошел в реестр Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.

https://ria.ru/20240809/signal-1965278021.html

https://ria.ru/20241008/blokirovka-1977068421.html

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в мире, турция, технологии