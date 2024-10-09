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Турция заблокировала доступ к Discord - РИА Новости, 09.10.2024
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07:00 09.10.2024 (обновлено: 09:09 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/diskord-1977087199.html
Турция заблокировала доступ к Discord
Турция заблокировала доступ к Discord - РИА Новости, 09.10.2024
Турция заблокировала доступ к Discord
Турция заблокирует доступ к мессенджеру Discord, сообщил гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T07:00
2024-10-09T09:09
в мире
турция
технологии
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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Турция заблокирует доступ к мессенджеру Discord, сообщил гостелеканал TRT Haber."Принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord на территории Турции", — заявил министр юстиции Йылмаз Тунч.Накануне доступ к Discord ограничили в России. В Роскомнадзоре пояснили, что это нужно для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях. Перед тем регулятор направил Discord множество требований об удалении запрещенного контента, но некоторые материалы остались доступны. В 2023 году суд оштрафовал компанию на шесть миллионов рублей за неудаление противоправной информации, но мессенджер проигнорировал решение.Соцсеть Discord появилась в 2015 году и изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным самой платформы, она насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года Discord вошел в реестр Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.
https://ria.ru/20240809/signal-1965278021.html
https://ria.ru/20241008/blokirovka-1977068421.html
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в мире, турция, технологии
В мире, Турция, Технологии
Турция заблокировала доступ к Discord

Министр юстиции Тунч объявил о блокировке Discord в Турции

© AP Photo / Jeff ChiuСтенд Discord на конференции разработчиков игр
Стенд Discord на конференции разработчиков игр - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Jeff Chiu
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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Турция заблокирует доступ к мессенджеру Discord, сообщил гостелеканал TRT Haber.
"Принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord на территории Турции", — заявил министр юстиции Йылмаз Тунч.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В России заблокировали мессенджер Signal
9 августа, 19:03
Накануне доступ к Discord ограничили в России. В Роскомнадзоре пояснили, что это нужно для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях. Перед тем регулятор направил Discord множество требований об удалении запрещенного контента, но некоторые материалы остались доступны. В 2023 году суд оштрафовал компанию на шесть миллионов рублей за неудаление противоправной информации, но мессенджер проигнорировал решение.
Соцсеть Discord появилась в 2015 году и изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным самой платформы, она насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года Discord вошел в реестр Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.
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В миреТурцияТехнологии
 
 
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