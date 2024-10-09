Турция заблокировала доступ к Discord
Министр юстиции Тунч объявил о блокировке Discord в Турции
© AP Photo / Jeff ChiuСтенд Discord на конференции разработчиков игр
© AP Photo / Jeff Chiu
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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Турция заблокирует доступ к мессенджеру Discord, сообщил гостелеканал TRT Haber.
"Принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord на территории Турции", — заявил министр юстиции Йылмаз Тунч.
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Накануне доступ к Discord ограничили в России. В Роскомнадзоре пояснили, что это нужно для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях. Перед тем регулятор направил Discord множество требований об удалении запрещенного контента, но некоторые материалы остались доступны. В 2023 году суд оштрафовал компанию на шесть миллионов рублей за неудаление противоправной информации, но мессенджер проигнорировал решение.
Соцсеть Discord появилась в 2015 году и изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным самой платформы, она насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года Discord вошел в реестр Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.