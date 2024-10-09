https://ria.ru/20241009/discord-1977225450.html
Discord разбирается в причинах блокировки соцсети в России и Турции
Discord разбирается в причинах блокировки соцсети в России и Турции - РИА Новости, 09.10.2024
Discord разбирается в причинах блокировки соцсети в России и Турции
Соцсеть Discord недоступна не только в России, но и в Турции, компания разбирается в причинах, говорится в сообщении на сайте Discord. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:26
2024-10-09T15:26
2024-10-09T15:26
турция
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Соцсеть Discord недоступна не только в России, но и в Турции, компания разбирается в причинах, говорится в сообщении на сайте Discord. Доступ к мессенджеру был ограничен в России во вторник в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, сообщал Роскомнадзор. А в среду среду глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord и на территории Турции. "Мы знаем о сообщениях о том, что Discord недоступен в России и Турции. В данный момент наша команда расследует эти сообщения", - говорится в сообщении на сайте мессенджера. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Турция, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Discord разбирается в причинах блокировки соцсети в России и Турции
Соцсеть Discord недоступна в России и Турции, компания разбирается в причинах
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Соцсеть Discord недоступна не только в России, но и в Турции, компания разбирается в причинах, говорится в сообщении на сайте Discord.
Доступ к мессенджеру был ограничен в России во вторник в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, сообщал Роскомнадзор
. А в среду среду глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord и на территории Турции.
"Мы знаем о сообщениях о том, что Discord недоступен в России и Турции. В данный момент наша команда расследует эти сообщения", - говорится в сообщении на сайте мессенджера.
Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.