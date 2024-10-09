https://ria.ru/20241009/discord-1977225450.html

Discord разбирается в причинах блокировки соцсети в России и Турции

Discord разбирается в причинах блокировки соцсети в России и Турции - РИА Новости, 09.10.2024

Discord разбирается в причинах блокировки соцсети в России и Турции

Соцсеть Discord недоступна не только в России, но и в Турции, компания разбирается в причинах, говорится в сообщении на сайте Discord. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:26

2024-10-09T15:26

2024-10-09T15:26

турция

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Соцсеть Discord недоступна не только в России, но и в Турции, компания разбирается в причинах, говорится в сообщении на сайте Discord. Доступ к мессенджеру был ограничен в России во вторник в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, сообщал Роскомнадзор. А в среду среду глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord и на территории Турции. "Мы знаем о сообщениях о том, что Discord недоступен в России и Турции. В данный момент наша команда расследует эти сообщения", - говорится в сообщении на сайте мессенджера. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.

https://ria.ru/20241009/gosduma-1977214007.html

турция

россия

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турция, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия