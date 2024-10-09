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P. Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
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15:41 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/diddy-1977228568.html
P. Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог, пишут СМИ
P. Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
P. Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог, пишут СМИ
Скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, подал апелляцию из-за отказа в освобождении из-под стражи под залог... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:41
2024-10-09T15:41
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, подал апелляцию из-за отказа в освобождении из-под стражи под залог до начала суда по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, сообщает издание New York Post. "Шон Diddy Комбс подал апелляцию в связи с решением судьи Манхеттена о запрете освобождения под залог, утверждая, что он должен быть освобожден из-под стражи перед судом по делу о сутенерстве, потому что прокуроры настаивали на том, что он не должен быть освобожден под залог, из-за "домыслов", - пишет издание. Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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нью-йорк (город), forbes
Нью-Йорк (город), Forbes
P. Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог, пишут СМИ

NYP: рэпер Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог

© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, подал апелляцию из-за отказа в освобождении из-под стражи под залог до начала суда по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, сообщает издание New York Post.
"Шон Diddy Комбс подал апелляцию в связи с решением судьи Манхеттена о запрете освобождения под залог, утверждая, что он должен быть освобожден из-под стражи перед судом по делу о сутенерстве, потому что прокуроры настаивали на том, что он не должен быть освобожден под залог, из-за "домыслов", - пишет издание.
Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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