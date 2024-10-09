https://ria.ru/20241009/diddy-1977228568.html

P. Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог, пишут СМИ

P. Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024

P. Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог, пишут СМИ

Скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, подал апелляцию из-за отказа в освобождении из-под стражи под залог... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:41

2024-10-09T15:41

2024-10-09T15:41

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, подал апелляцию из-за отказа в освобождении из-под стражи под залог до начала суда по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, сообщает издание New York Post. "Шон Diddy Комбс подал апелляцию в связи с решением судьи Манхеттена о запрете освобождения под залог, утверждая, что он должен быть освобожден из-под стражи перед судом по делу о сутенерстве, потому что прокуроры настаивали на том, что он не должен быть освобожден под залог, из-за "домыслов", - пишет издание. Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

https://ria.ru/20240616/reper-1953263570.html

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