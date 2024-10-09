P. Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог, пишут СМИ
NYP: рэпер Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог
© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, подал апелляцию из-за отказа в освобождении из-под стражи под залог до начала суда по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, сообщает издание New York Post.
"Шон Diddy Комбс подал апелляцию в связи с решением судьи Манхеттена о запрете освобождения под залог, утверждая, что он должен быть освобожден из-под стражи перед судом по делу о сутенерстве, потому что прокуроры настаивали на том, что он не должен быть освобожден под залог, из-за "домыслов", - пишет издание.
Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Рэпер P. Diddy вернул мэрии Нью-Йорка ключ от города
16 июня, 17:45