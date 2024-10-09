https://ria.ru/20241009/devochka-1977129723.html

Девочке, которую проверяют на причастность к убийству, проведут экспертизу

Девочке, которую проверяют на причастность к убийству, проведут экспертизу - РИА Новости, 09.10.2024

Девочке, которую проверяют на причастность к убийству, проведут экспертизу

Тринадцатилетняя девочка, которую проверяют на причастность к убийству двух сестер в Тольятти Самарской области, помещена в психиатрический стационар для... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:06

2024-10-09T11:06

2024-10-09T12:09

происшествия

тольятти

россия

самарская область

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САМАРА, 9 окт — РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка, которую проверяют на причастность к убийству двух сестер в Тольятти Самарской области, помещена в психиатрический стационар для прохождения экспертизы, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.По данным следователей, во вторник вечером в одной из квартир дома в Комсомольском районе города Тольятти обнаружены тела двух девочек в возрасте 2 и 5 лет со множественными ножевыми ранениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних)."На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших, которая в настоящее время помещена в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении ведомства.Следователи осмотрели место происшествия и назначили первоначальные судебные экспертизы, сейчас допрашиваются свидетели.Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что родителей двух убитых девочек в момент совершения преступления допрашивали по делу о незаконном проникновении в жилье, заявление ранее подавала сама женщина на своего сожителя. Мужчина бил женщину и изменял ей, однако позже они помирились и стали снова жить вместе. На время их допроса с детьми осталась 13-летняя дочь, тела девочек нашла их 10-летняя сестра. Тринадцатилетняя девочка дала признательные показания правоохранительным органам.Другой источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет - от второго, с которым жила женщина.

https://ria.ru/20241008/semya-1977072764.html

https://ria.ru/20241008/ubiystvo-1977069942.html

тольятти

россия

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тольятти, россия, самарская область