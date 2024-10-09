https://ria.ru/20241009/briks-1977260634.html

Страны БРИКС подписали меморандум о сотрудничестве в сфере финансов

Страны БРИКС подписали меморандум о сотрудничестве в сфере финансов - РИА Новости, 09.10.2024

Страны БРИКС подписали меморандум о сотрудничестве в сфере финансов

Страны-участницы БРИКС подписали меморандум о взаимопонимании между научно-исследовательскими институтами стран объединения в сфере финансов, Россию представит... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:37

2024-10-09T17:37

2024-10-09T17:37

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москва

владимир назаров

брикс

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Страны-участницы БРИКС подписали меморандум о взаимопонимании между научно-исследовательскими институтами стран объединения в сфере финансов, Россию представит НИФИ Минфина России, сообщается на сайте министерства по итогам мероприятия в рамках финансового трека БРИКС. "Девятого октября 2024 г. в Москве состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между научно-исследовательскими институтами стран БРИКС в сфере финансов. С российской стороны документ подписан Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ Минфина России)", - говорится в сообщении. "Мероприятие прошло в рамках финансового трека БРИКС. Также началась работа научно-исследовательской сети БРИКС по финансам. Подписи под меморандумом поставили представители аналитических центров в сфере финансов из семи стран", - отмечается в сообщении. Так, документ юридически закрепляет создание платформы для обмена информацией, опытом и знаниями между членами БРИКС в области финансов. Совместные исследования аналитических центров охватят экономическую, финансовую, налоговую и таможенно-тарифную политики, оценку бюджетной эффективности, а также совершенствование систем бухгалтерского учета и аудита. Создание научно-исследовательской сети БРИКС позволит не только развивать научное взаимодействие по различным вопросам экономического развития и финансовой политики, но и послужит цели построения справедливой системы сотрудничества в интересах народов стран этого объединения, отметил замминистра финансов РФ Иван Чебесков, слова которого приводятся в сообщении. "Страны БРИКС уже обогнали "страны семерки" по доле в мировой экономике. Объединение знаний аналитических центров обеспечит синергию и будет способствовать ускорению роста экономик и повышению благосостояния наших стран", – добавил директор научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Владимир Назаров, его слова также приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240902/mid-1969895683.html

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экономика, россия, москва, владимир назаров, брикс