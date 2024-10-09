https://ria.ru/20241009/braziliya-1977082167.html
Бразилия закупила нефтепродуктов из России на рекордную сумму
Бразилия закупила нефтепродуктов из России на рекордную сумму - РИА Новости, 09.10.2024
Бразилия закупила нефтепродуктов из России на рекордную сумму
Бразилия в январе-сентябре текущего года увеличила закупки российских нефтепродуктов до рекордных 5,1 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T04:33
2024-10-09T04:33
2024-10-09T04:33
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бразилия в январе-сентябре текущего года увеличила закупки российских нефтепродуктов до рекордных 5,1 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Так, за первые три квартала страна нарастила ввоз нефтепродуктов из России в 1,6 раза - до 5,1 миллиарда долларов с 3,25 миллиарда в аналогичном периоде прошлого года. В физическом выражении импорт увеличился также в 1,6 раза - до 7,3 миллиона тонн. Главным образом Бразилия закупала в этом году дизельное топливо - его импорт увеличился в 1,7 раза, до 4,4 миллиарда долларов. Также страна начала закупать неавиационные бензины - сразу на 247,7 миллиона долларов. В то же время страна вовсе перестала покупать у России нафту, необходимую для нефтехимии, а вот ввоз других сортов этого сырья, наоборот, нарастила - в 1,5 раза, до 397,7 миллиона долларов. Россия остается главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. На втором месте в январе-сентябре США с 2,8 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Испания с экспортом на 541,7 миллиона долларов. Еще на 497,4 миллиона этой продукции поставили Нидерланды, а на 459 миллионов - Кувейт. В топ-10 экспортеров в рассматриваемом периоде также вошли ОАЭ (425,7 миллиона долларов), Алжир (364,4 миллиона), Индия (328,5 миллиона) и Оман (279,5 миллиона долларов).
https://ria.ru/20241008/valyuta-1976871336.html
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экономика, бразилия, россия
Экономика, Бразилия, Россия
Бразилия закупила нефтепродуктов из России на рекордную сумму
Бразилия закупила нефтепродуктов из России на 5,1 миллиардов долларов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бразилия в январе-сентябре текущего года увеличила закупки российских нефтепродуктов до рекордных 5,1 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
Так, за первые три квартала страна нарастила ввоз нефтепродуктов из России в 1,6 раза - до 5,1 миллиарда долларов с 3,25 миллиарда в аналогичном периоде прошлого года. В физическом выражении импорт увеличился также в 1,6 раза - до 7,3 миллиона тонн.
Главным образом Бразилия закупала в этом году дизельное топливо - его импорт увеличился в 1,7 раза, до 4,4 миллиарда долларов. Также страна начала закупать неавиационные бензины - сразу на 247,7 миллиона долларов. В то же время страна вовсе перестала покупать у России нафту, необходимую для нефтехимии, а вот ввоз других сортов этого сырья, наоборот, нарастила - в 1,5 раза, до 397,7 миллиона долларов.
Россия остается главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. На втором месте в январе-сентябре США
с 2,8 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Испания
с экспортом на 541,7 миллиона долларов. Еще на 497,4 миллиона этой продукции поставили Нидерланды
, а на 459 миллионов - Кувейт
.
В топ-10 экспортеров в рассматриваемом периоде также вошли ОАЭ
(425,7 миллиона долларов), Алжир (364,4 миллиона), Индия
(328,5 миллиона) и Оман
(279,5 миллиона долларов).