https://ria.ru/20241009/bpla-1977086189.html

В Минобороны рассказали о подготовке операторов БПЛА в группе "Запад"

В Минобороны рассказали о подготовке операторов БПЛА в группе "Запад" - РИА Новости, 09.10.2024

В Минобороны рассказали о подготовке операторов БПЛА в группе "Запад"

Военнослужащие 25-й армии группировки войск "Запад" в центре обучения и полевой лаборатории БПЛА в ЛНР готовят операторов дронов и инженеров к взаимодействию со РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T06:34

2024-10-09T06:34

2024-10-09T06:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924510977_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_e605d762b85673b027b76891c30d2f40.jpg

ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Военнослужащие 25-й армии группировки войск "Запад" в центре обучения и полевой лаборатории БПЛА в ЛНР готовят операторов дронов и инженеров к взаимодействию со всеми видами подразделений, рассказал журналистам начальник учебного центра с позывным "Шина". При обучении инструкторы готовят операторов БПЛА таким образом, чтобы они работали во взаимодействии с любыми видами подразделений. "БПЛАшник должен взаимодействовать со штурмами (штурмовиками - ред.), с наземной разведкой, с бронегруппами должен уметь общаться. То есть идеальный комплекс получается, мы учим всех со всеми взаимодействовать", - рассказал журналистам "Шина". Со слов "Шины", на обучение в центр приходят бойцы с разным опытом работы с БПЛА - как и вновь прибывшие бойцы, подписавшие контракты с Минобороны России, так и уже имеющие опыт работы с дронами. "У меня что опытный, что абсолютный новичок - вот он только что контракт подписал - они у меня проходят одинаковый курс от "А" до "Я" по БПЛА и инженерной подготовке абсолютно под все", - уточнил "Шина".

https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html

https://ria.ru/20241009/plennyy-1977081492.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)