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В Минобороны рассказали о подготовке операторов БПЛА в группе "Запад" - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:34 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/bpla-1977086189.html
В Минобороны рассказали о подготовке операторов БПЛА в группе "Запад"
В Минобороны рассказали о подготовке операторов БПЛА в группе "Запад" - РИА Новости, 09.10.2024
В Минобороны рассказали о подготовке операторов БПЛА в группе "Запад"
Военнослужащие 25-й армии группировки войск "Запад" в центре обучения и полевой лаборатории БПЛА в ЛНР готовят операторов дронов и инженеров к взаимодействию со РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T06:34
2024-10-09T06:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Военнослужащие 25-й армии группировки войск "Запад" в центре обучения и полевой лаборатории БПЛА в ЛНР готовят операторов дронов и инженеров к взаимодействию со всеми видами подразделений, рассказал журналистам начальник учебного центра с позывным "Шина". При обучении инструкторы готовят операторов БПЛА таким образом, чтобы они работали во взаимодействии с любыми видами подразделений. "БПЛАшник должен взаимодействовать со штурмами (штурмовиками - ред.), с наземной разведкой, с бронегруппами должен уметь общаться. То есть идеальный комплекс получается, мы учим всех со всеми взаимодействовать", - рассказал журналистам "Шина". Со слов "Шины", на обучение в центр приходят бойцы с разным опытом работы с БПЛА - как и вновь прибывшие бойцы, подписавшие контракты с Минобороны России, так и уже имеющие опыт работы с дронами. "У меня что опытный, что абсолютный новичок - вот он только что контракт подписал - они у меня проходят одинаковый курс от "А" до "Я" по БПЛА и инженерной подготовке абсолютно под все", - уточнил "Шина".
https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html
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луганская народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о подготовке операторов БПЛА в группе "Запад"

Минобороны: в группе "Запад" готовят операторов к работе со всеми видами войск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор БПЛА готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету в зоне проведения СВО
Оператор БПЛА готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-10 к вылету в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор БПЛА готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Военнослужащие 25-й армии группировки войск "Запад" в центре обучения и полевой лаборатории БПЛА в ЛНР готовят операторов дронов и инженеров к взаимодействию со всеми видами подразделений, рассказал журналистам начальник учебного центра с позывным "Шина".
При обучении инструкторы готовят операторов БПЛА таким образом, чтобы они работали во взаимодействии с любыми видами подразделений.
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"БПЛАшник должен взаимодействовать со штурмами (штурмовиками - ред.), с наземной разведкой, с бронегруппами должен уметь общаться. То есть идеальный комплекс получается, мы учим всех со всеми взаимодействовать", - рассказал журналистам "Шина".
Со слов "Шины", на обучение в центр приходят бойцы с разным опытом работы с БПЛА - как и вновь прибывшие бойцы, подписавшие контракты с Минобороны России, так и уже имеющие опыт работы с дронами.
"У меня что опытный, что абсолютный новичок - вот он только что контракт подписал - они у меня проходят одинаковый курс от "А" до "Я" по БПЛА и инженерной подготовке абсолютно под все", - уточнил "Шина".
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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