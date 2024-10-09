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В Минобороны рассказали о подготовке операторов БПЛА в группе "Запад"
В Минобороны рассказали о подготовке операторов БПЛА в группе "Запад" - РИА Новости, 09.10.2024
В Минобороны рассказали о подготовке операторов БПЛА в группе "Запад"
Военнослужащие 25-й армии группировки войск "Запад" в центре обучения и полевой лаборатории БПЛА в ЛНР готовят операторов дронов и инженеров к взаимодействию со РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T06:34
2024-10-09T06:34
2024-10-09T06:34
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Военнослужащие 25-й армии группировки войск "Запад" в центре обучения и полевой лаборатории БПЛА в ЛНР готовят операторов дронов и инженеров к взаимодействию со всеми видами подразделений, рассказал журналистам начальник учебного центра с позывным "Шина". При обучении инструкторы готовят операторов БПЛА таким образом, чтобы они работали во взаимодействии с любыми видами подразделений. "БПЛАшник должен взаимодействовать со штурмами (штурмовиками - ред.), с наземной разведкой, с бронегруппами должен уметь общаться. То есть идеальный комплекс получается, мы учим всех со всеми взаимодействовать", - рассказал журналистам "Шина". Со слов "Шины", на обучение в центр приходят бойцы с разным опытом работы с БПЛА - как и вновь прибывшие бойцы, подписавшие контракты с Минобороны России, так и уже имеющие опыт работы с дронами. "У меня что опытный, что абсолютный новичок - вот он только что контракт подписал - они у меня проходят одинаковый курс от "А" до "Я" по БПЛА и инженерной подготовке абсолютно под все", - уточнил "Шина".
https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html
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луганская народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о подготовке операторов БПЛА в группе "Запад"
Минобороны: в группе "Запад" готовят операторов к работе со всеми видами войск