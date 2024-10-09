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В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА
В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.10.2024
В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ейском районе Кубани, сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало, сообщили РИА Новости в ЕДДС района. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T01:20
2024-10-09T01:20
2024-10-09T01:22
происшествия
ейский район
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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ейском районе Кубани, сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало, сообщили РИА Новости в ЕДДС района."По району нет сообщений – разрушений и жертв нет. Беспилотная опасность (объявлена – ред.), работает ПВО, следят за небом", - сообщил диспетчер службы.
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происшествия, ейский район, краснодарский край
Происшествия, Ейский район, Краснодарский край, Специальная военная операция на Украине
В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА
ЕДДС: в Ейском районе объявили опасность атаки БПЛА, разрушений нет