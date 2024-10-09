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В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА

В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.10.2024

В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ейском районе Кубани, сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало, сообщили РИА Новости в ЕДДС района. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T01:20

2024-10-09T01:20

2024-10-09T01:22

происшествия

ейский район

краснодарский край

специальная военная операция на украине

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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ейском районе Кубани, сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало, сообщили РИА Новости в ЕДДС района."По району нет сообщений – разрушений и жертв нет. Беспилотная опасность (объявлена – ред.), работает ПВО, следят за небом", - сообщил диспетчер службы.

ейский район

краснодарский край

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происшествия, ейский район, краснодарский край