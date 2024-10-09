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В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 09.10.2024 (обновлено: 01:22 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/bpla-1977077111.html
В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА
В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.10.2024
В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ейском районе Кубани, сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало, сообщили РИА Новости в ЕДДС района. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T01:20
2024-10-09T01:22
происшествия
ейский район
краснодарский край
специальная военная операция на украине
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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ейском районе Кубани, сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало, сообщили РИА Новости в ЕДДС района."По району нет сообщений – разрушений и жертв нет. Беспилотная опасность (объявлена – ред.), работает ПВО, следят за небом", - сообщил диспетчер службы.
ейский район
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происшествия, ейский район, краснодарский край
Происшествия, Ейский район, Краснодарский край, Специальная военная операция на Украине
В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА

ЕДДС: в Ейском районе объявили опасность атаки БПЛА, разрушений нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ейском районе Кубани, сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало, сообщили РИА Новости в ЕДДС района.
"По району нет сообщений – разрушений и жертв нет. Беспилотная опасность (объявлена – ред.), работает ПВО, следят за небом", - сообщил диспетчер службы.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕйский районКраснодарский край
 
 
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