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На Западе забили тревогу из-за плаката с Путиным на Украине - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/bouz-1977086343.html
На Западе забили тревогу из-за плаката с Путиным на Украине
На Западе забили тревогу из-за плаката с Путиным на Украине - РИА Новости, 09.10.2024
На Западе забили тревогу из-за плаката с Путиным на Украине
Жители Украины начали более активно высказывать свое недовольство Владимиром Зеленским, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T06:45
2024-10-09T06:45
в мире
киев
россия
владимир путин
владимир зеленский
чей боуз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Жители Украины начали более активно высказывать свое недовольство Владимиром Зеленским, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.На своей странице Боуз опубликовал фото с плакатом, на котором изображен президента России Владимир Путин с надписью "Путин придет порядок наведет". Плакат наклеен поверх объявления ТЦК на украинском языке."Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители ясно выражают свои чувства", — написал он.Ряд СМИ сообщали о том, что 7 октября на улицах Киева появились плакаты с изображением Путина. Местные жители таким образом поздравили российского лидера с днем рождения. Ранее пророссийские активисты расклеили сотню листовок с поздравлениями Путину на улицах итальянского города Генуя. На листовках формата А3, размещенных на стенах домов, заборах и лестницах, изображена фотография Путина и надпись "С днем рождения, президент" на русском и итальянском языках. Инициативу провела местная общественно-политической ассоциация Contronarrazione.
https://ria.ru/20241008/erdogan-1976942350.html
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в мире, киев, россия, владимир путин, владимир зеленский, чей боуз
В мире, Киев, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Специальная военная операция на Украине
На Западе забили тревогу из-за плаката с Путиным на Украине

Боуз: на Украине начинают протестовать против Зеленского

© AP Photo / Tony HicksКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Tony Hicks
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Жители Украины начали более активно высказывать свое недовольство Владимиром Зеленским, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
На своей странице Боуз опубликовал фото с плакатом, на котором изображен президента России Владимир Путин с надписью "Путин придет порядок наведет". Плакат наклеен поверх объявления ТЦК на украинском языке.
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"Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители ясно выражают свои чувства", — написал он.
Ряд СМИ сообщали о том, что 7 октября на улицах Киева появились плакаты с изображением Путина. Местные жители таким образом поздравили российского лидера с днем рождения.
Ранее пророссийские активисты расклеили сотню листовок с поздравлениями Путину на улицах итальянского города Генуя. На листовках формата А3, размещенных на стенах домов, заборах и лестницах, изображена фотография Путина и надпись "С днем рождения, президент" на русском и итальянском языках. Инициативу провела местная общественно-политической ассоциация Contronarrazione.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЧей Боуз
 
 
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