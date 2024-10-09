https://ria.ru/20241009/bouz-1977086343.html

На Западе забили тревогу из-за плаката с Путиным на Украине

На Западе забили тревогу из-за плаката с Путиным на Украине - РИА Новости, 09.10.2024

На Западе забили тревогу из-за плаката с Путиным на Украине

Жители Украины начали более активно высказывать свое недовольство Владимиром Зеленским, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T06:45

2024-10-09T06:45

2024-10-09T06:45

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Жители Украины начали более активно высказывать свое недовольство Владимиром Зеленским, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.На своей странице Боуз опубликовал фото с плакатом, на котором изображен президента России Владимир Путин с надписью "Путин придет порядок наведет". Плакат наклеен поверх объявления ТЦК на украинском языке."Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители ясно выражают свои чувства", — написал он.Ряд СМИ сообщали о том, что 7 октября на улицах Киева появились плакаты с изображением Путина. Местные жители таким образом поздравили российского лидера с днем рождения. Ранее пророссийские активисты расклеили сотню листовок с поздравлениями Путину на улицах итальянского города Генуя. На листовках формата А3, размещенных на стенах домов, заборах и лестницах, изображена фотография Путина и надпись "С днем рождения, президент" на русском и итальянском языках. Инициативу провела местная общественно-политической ассоциация Contronarrazione.

https://ria.ru/20241008/erdogan-1976942350.html

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