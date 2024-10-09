https://ria.ru/20241009/borrelioz-1977217779.html

Ученые рассказали о болезни, которой богатые заражаются чаще бедных

Ученые рассказали о болезни, которой богатые заражаются чаще бедных - РИА Новости, 09.10.2024

Ученые рассказали о болезни, которой богатые заражаются чаще бедных

Богатые и знаменитые более подвержены риску заражения боррелиозом (Лайм-боррелиоз, болезнь Лайма), пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:02

2024-10-09T15:02

2024-10-09T15:13

восточная англия

сша

белла хадид

джастин бибер

в мире

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Богатые и знаменитые более подвержены риску заражения боррелиозом (Лайм-боррелиоз, болезнь Лайма), пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям из университета Восточной Англии Пола Хантера. По данным издания, ряд знаменитостей заразились данным заболеванием, среди них американская супермодель Белла Хадид, ее мать Иоланда Хадид, а также канадский певец Джастин Бибер. "Они (богатые люди - ред.) проводят больше времени, гуляя по лесопарковым зонам, у них больше денег, чтобы выезжать в такого рода места, или у них большие дома, расположенные в таких местах", - пояснил профессор Хантер. Кроме того, по словам эксперта, значительное число знаменитостей проживает в США, где эта болезнь является весьма распространенной. Иксодовый клещевой боррелиоз (Лайм-боррелиоз, болезнь Лайма) - это инфекционное природно-очаговое заболевание, которое возникает после присасывания клеща. При присасывании в организм человека попадают патогенные микроорганизмы (боррелии). Возбудитель заболевания может сохраняться в организме человека более десяти лет. При заболевании поражаются кожные покровы, нервная и сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат.

https://ria.ru/20240510/bolezn-1945079009.html

https://ria.ru/20230807/khodit-1888578567.html

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восточная англия, сша, белла хадид, джастин бибер, в мире