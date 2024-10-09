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Ученые рассказали о болезни, которой богатые заражаются чаще бедных - РИА Новости, 09.10.2024
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15:02 09.10.2024 (обновлено: 15:13 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/borrelioz-1977217779.html
Ученые рассказали о болезни, которой богатые заражаются чаще бедных
Ученые рассказали о болезни, которой богатые заражаются чаще бедных - РИА Новости, 09.10.2024
Ученые рассказали о болезни, которой богатые заражаются чаще бедных
Богатые и знаменитые более подвержены риску заражения боррелиозом (Лайм-боррелиоз, болезнь Лайма), пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:02
2024-10-09T15:13
восточная англия
сша
белла хадид
джастин бибер
в мире
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Богатые и знаменитые более подвержены риску заражения боррелиозом (Лайм-боррелиоз, болезнь Лайма), пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям из университета Восточной Англии Пола Хантера. По данным издания, ряд знаменитостей заразились данным заболеванием, среди них американская супермодель Белла Хадид, ее мать Иоланда Хадид, а также канадский певец Джастин Бибер. "Они (богатые люди - ред.) проводят больше времени, гуляя по лесопарковым зонам, у них больше денег, чтобы выезжать в такого рода места, или у них большие дома, расположенные в таких местах", - пояснил профессор Хантер. Кроме того, по словам эксперта, значительное число знаменитостей проживает в США, где эта болезнь является весьма распространенной. Иксодовый клещевой боррелиоз (Лайм-боррелиоз, болезнь Лайма) - это инфекционное природно-очаговое заболевание, которое возникает после присасывания клеща. При присасывании в организм человека попадают патогенные микроорганизмы (боррелии). Возбудитель заболевания может сохраняться в организме человека более десяти лет. При заболевании поражаются кожные покровы, нервная и сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат.
https://ria.ru/20240510/bolezn-1945079009.html
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восточная англия, сша, белла хадид, джастин бибер, в мире
Восточная Англия, США, Белла Хадид, Джастин Бибер, В мире
Ученые рассказали о болезни, которой богатые заражаются чаще бедных

Daily Mail: богатые и знаменитые более подвержены риску заражения болезнью Лайма

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИксодовый клещевой боррелиоз
Иксодовый клещевой боррелиоз - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иксодовый клещевой боррелиоз. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Богатые и знаменитые более подвержены риску заражения боррелиозом (Лайм-боррелиоз, болезнь Лайма), пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям из университета Восточной Англии Пола Хантера.
По данным издания, ряд знаменитостей заразились данным заболеванием, среди них американская супермодель Белла Хадид, ее мать Иоланда Хадид, а также канадский певец Джастин Бибер.
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"Они (богатые люди - ред.) проводят больше времени, гуляя по лесопарковым зонам, у них больше денег, чтобы выезжать в такого рода места, или у них большие дома, расположенные в таких местах", - пояснил профессор Хантер.
Кроме того, по словам эксперта, значительное число знаменитостей проживает в США, где эта болезнь является весьма распространенной.
Иксодовый клещевой боррелиоз (Лайм-боррелиоз, болезнь Лайма) - это инфекционное природно-очаговое заболевание, которое возникает после присасывания клеща. При присасывании в организм человека попадают патогенные микроорганизмы (боррелии). Возбудитель заболевания может сохраняться в организме человека более десяти лет. При заболевании поражаются кожные покровы, нервная и сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат.
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