https://ria.ru/20241009/blinken-1977127958.html

Эксперт прокомментировал отмену визита Блинкена в Германию

Эксперт прокомментировал отмену визита Блинкена в Германию - РИА Новости, 09.10.2024

Эксперт прокомментировал отмену визита Блинкена в Германию

Отмена визита в Германию госсекретаря США Энтони Блинкена - это "нехороший сигнал" для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава центра Военно-политических РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:59

2024-10-09T10:59

2024-10-09T10:59

специальная военная операция на украине

украина

сша

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джо байден

энтони блинкен

владимир батюк

нато

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Отмена визита в Германию госсекретаря США Энтони Блинкена - это "нехороший сигнал" для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Ранее стало известно, что Блинкен не поедет в Германию и Анголу в связи с переносом визитов президента США Джо Байдена в эти страны. Белый дом сообщал, что намеченная на 10-15 октября поездка Байдена была отложена из-за приближающегося к США урагана "Милтон". "Этот предлог для отказа от посещения "Рамштайна" выглядит забавно, поскольку государственный департамент США не занимается ликвидацией последствий стихийных бедствий. Это явный знак того, что и Байдену, и Блинкену просто нечего сказать по поводу выделения средств на снабжение Украины оружием. Это очень хороший нехороший сигнал для Зеленского", - сказал Батюк. Он подчеркнул, что отчасти такое решение объясняется близостью президентских выборов в Соединенных Штатах. При этом, по мнению эксперта, данные сигналы дают понять, что ситуация с уклонением Вашингтона от выделения новых средств на Украину может продолжиться и после выборов. "Вполне возможно, что такие действия Вашингтона сигнализируют о том, что в будущем Штаты будут толкать Киев к территориальным уступкам и урегулированию ситуации по корейскому сценарию", - заключил Батюк. Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241009/amerika-1977048154.html

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, германия, джо байден, энтони блинкен, владимир батюк, нато, в мире