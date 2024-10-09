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Эксперт прокомментировал отмену визита Блинкена в Германию - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/blinken-1977127958.html
Эксперт прокомментировал отмену визита Блинкена в Германию
Эксперт прокомментировал отмену визита Блинкена в Германию - РИА Новости, 09.10.2024
Эксперт прокомментировал отмену визита Блинкена в Германию
Отмена визита в Германию госсекретаря США Энтони Блинкена - это "нехороший сигнал" для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава центра Военно-политических РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:59
2024-10-09T10:59
специальная военная операция на украине
украина
сша
германия
джо байден
энтони блинкен
владимир батюк
нато
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Отмена визита в Германию госсекретаря США Энтони Блинкена - это "нехороший сигнал" для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Ранее стало известно, что Блинкен не поедет в Германию и Анголу в связи с переносом визитов президента США Джо Байдена в эти страны. Белый дом сообщал, что намеченная на 10-15 октября поездка Байдена была отложена из-за приближающегося к США урагана "Милтон". "Этот предлог для отказа от посещения "Рамштайна" выглядит забавно, поскольку государственный департамент США не занимается ликвидацией последствий стихийных бедствий. Это явный знак того, что и Байдену, и Блинкену просто нечего сказать по поводу выделения средств на снабжение Украины оружием. Это очень хороший нехороший сигнал для Зеленского", - сказал Батюк. Он подчеркнул, что отчасти такое решение объясняется близостью президентских выборов в Соединенных Штатах. При этом, по мнению эксперта, данные сигналы дают понять, что ситуация с уклонением Вашингтона от выделения новых средств на Украину может продолжиться и после выборов. "Вполне возможно, что такие действия Вашингтона сигнализируют о том, что в будущем Штаты будут толкать Киев к территориальным уступкам и урегулированию ситуации по корейскому сценарию", - заключил Батюк. Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241009/amerika-1977048154.html
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html
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украина, сша, германия, джо байден, энтони блинкен, владимир батюк, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Германия, Джо Байден, Энтони Блинкен, Владимир Батюк, НАТО, В мире
Эксперт прокомментировал отмену визита Блинкена в Германию

Политолог Батюк: отмена визита Блинкена в ФРГ — нехороший сигнал для Зеленского

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Отмена визита в Германию госсекретаря США Энтони Блинкена - это "нехороший сигнал" для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Ранее стало известно, что Блинкен не поедет в Германию и Анголу в связи с переносом визитов президента США Джо Байдена в эти страны. Белый дом сообщал, что намеченная на 10-15 октября поездка Байдена была отложена из-за приближающегося к США урагана "Милтон".
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"Этот предлог для отказа от посещения "Рамштайна" выглядит забавно, поскольку государственный департамент США не занимается ликвидацией последствий стихийных бедствий. Это явный знак того, что и Байдену, и Блинкену просто нечего сказать по поводу выделения средств на снабжение Украины оружием. Это очень хороший нехороший сигнал для Зеленского", - сказал Батюк.
Он подчеркнул, что отчасти такое решение объясняется близостью президентских выборов в Соединенных Штатах. При этом, по мнению эксперта, данные сигналы дают понять, что ситуация с уклонением Вашингтона от выделения новых средств на Украину может продолжиться и после выборов.
"Вполне возможно, что такие действия Вашингтона сигнализируют о том, что в будущем Штаты будут толкать Киев к территориальным уступкам и урегулированию ситуации по корейскому сценарию", - заключил Батюк.
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Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАГерманияДжо БайденЭнтони БлинкенВладимир БатюкНАТОВ мире
 
 
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