https://ria.ru/20241009/blinken-1977081640.html
Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу из-за Байдена
Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу из-за Байдена - РИА Новости, 09.10.2024
Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу из-за Байдена
Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с отменой поездки президента страны Джо Байдена в Германию и Анголу также не поедет туда, сообщил официальный... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T04:07
2024-10-09T04:07
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с отменой поездки президента страны Джо Байдена в Германию и Анголу также не поедет туда, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. "Госсекретарь планировал присоединиться к президенту в Германии и Анголе, но, учитывая этот перенос, он вернется в Вашингтон из Лаоса", — сказал Миллер на брифинге. В Лаосе прошел саммит АСЕАН, Байден пропустил мероприятие. Ранее Белый дом сообщил, что намеченная на 10-15 октября поездка Байдена в Германию и Анголу была отложена из-за приближающегося к США урагана "Милтон". Байден заявил, что позже планирует посетить страны.Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у главы Белого дома было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.
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в мире, германия, ангола, сша, джо байден, энтони блинкен
В мире, Германия, Ангола, США, Джо Байден, Энтони Блинкен
Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу из-за Байдена
Блинкен вслед за Байденом отменил поездку в ФРГ на саммит на базе "Рамштайн"
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с отменой поездки президента страны Джо Байдена в Германию и Анголу также не поедет туда, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
"Госсекретарь планировал присоединиться к президенту в Германии и Анголе, но, учитывая этот перенос, он вернется в Вашингтон из Лаоса", — сказал Миллер на брифинге.
В Лаосе
прошел саммит АСЕАН, Байден пропустил мероприятие.
Ранее Белый дом сообщил, что намеченная на 10-15 октября поездка Байдена в Германию и Анголу была отложена из-за приближающегося к США урагана "Милтон". Байден заявил, что позже планирует посетить страны.
Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у главы Белого дома было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.