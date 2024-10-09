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Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу из-за Байдена - РИА Новости, 09.10.2024
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04:07 09.10.2024 (обновлено: 09:05 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/blinken-1977081640.html
Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу из-за Байдена
Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу из-за Байдена - РИА Новости, 09.10.2024
Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу из-за Байдена
Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с отменой поездки президента страны Джо Байдена в Германию и Анголу также не поедет туда, сообщил официальный... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T04:07
2024-10-09T09:05
в мире
германия
ангола
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с отменой поездки президента страны Джо Байдена в Германию и Анголу также не поедет туда, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. "Госсекретарь планировал присоединиться к президенту в Германии и Анголе, но, учитывая этот перенос, он вернется в Вашингтон из Лаоса", — сказал Миллер на брифинге. В Лаосе прошел саммит АСЕАН, Байден пропустил мероприятие. Ранее Белый дом сообщил, что намеченная на 10-15 октября поездка Байдена в Германию и Анголу была отложена из-за приближающегося к США урагана "Милтон". Байден заявил, что позже планирует посетить страны.Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у главы Белого дома было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.
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в мире, германия, ангола, сша, джо байден, энтони блинкен
В мире, Германия, Ангола, США, Джо Байден, Энтони Блинкен
Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу из-за Байдена

Блинкен вслед за Байденом отменил поездку в ФРГ на саммит на базе "Рамштайн"

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с отменой поездки президента страны Джо Байдена в Германию и Анголу также не поедет туда, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
"Госсекретарь планировал присоединиться к президенту в Германии и Анголе, но, учитывая этот перенос, он вернется в Вашингтон из Лаоса", — сказал Миллер на брифинге.
В Лаосе прошел саммит АСЕАН, Байден пропустил мероприятие.
Ранее Белый дом сообщил, что намеченная на 10-15 октября поездка Байдена в Германию и Анголу была отложена из-за приближающегося к США урагана "Милтон". Байден заявил, что позже планирует посетить страны.
Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у главы Белого дома было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.
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В миреГерманияАнголаСШАДжо БайденЭнтони Блинкен
 
 
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