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Бирюков: завершена реабилитация двух Красноярских прудов на востоке Москвы - РИА Новости, 09.10.2024
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Бирюков: завершена реабилитация двух Красноярских прудов на востоке Москвы
Бирюков: завершена реабилитация двух Красноярских прудов на востоке Москвы - РИА Новости, 09.10.2024
Бирюков: завершена реабилитация двух Красноярских прудов на востоке Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реабилитацию двух Красноярских прудов, расположенных в районе Гольяново на востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:48
2024-10-09T11:48
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реабилитацию двух Красноярских прудов, расположенных в районе Гольяново на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Эти водоемы находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, торцевые участки акватории заросли водной растительностью, наблюдалась эрозия береговой линии. В связи с этим была проведена комплексная реабилитация прудов, теперь это вновь современное и комфортное место для отдыха горожан", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что водоемы общей площадью 0,6 гектара очистили от ила, отремонтировали конструкцию береговых полос и сформировали зоны биоплато. "В рамках проекта извлекли иловые отложения общим объемом более 1,6 тысячи кубометров, что позволило увеличить среднюю глубину до необходимых отметок и исключить зарастание водоемов в теплое время года. Кроме того, обновили конструкции береговых полос протяженностью 491 метр. Большую часть береговых откосов отсыпали щебнем, отдельные участки выполнили из ряжевой стенки. На завершающем этапе обустроили девять зон биоплатообщей площадью 565 квадратных метров, в которые высадили более 12 тысяч водных растений", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: завершена реабилитация двух Красноярских прудов на востоке Москвы

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramЗавершена реабилитация двух Красноярских прудов на востоке Москвы
Завершена реабилитация двух Красноярских прудов на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Завершена реабилитация двух Красноярских прудов на востоке Москвы
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реабилитацию двух Красноярских прудов, расположенных в районе Гольяново на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Эти водоемы находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, торцевые участки акватории заросли водной растительностью, наблюдалась эрозия береговой линии. В связи с этим была проведена комплексная реабилитация прудов, теперь это вновь современное и комфортное место для отдыха горожан", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что водоемы общей площадью 0,6 гектара очистили от ила, отремонтировали конструкцию береговых полос и сформировали зоны биоплато.
"В рамках проекта извлекли иловые отложения общим объемом более 1,6 тысячи кубометров, что позволило увеличить среднюю глубину до необходимых отметок и исключить зарастание водоемов в теплое время года. Кроме того, обновили конструкции береговых полос протяженностью 491 метр. Большую часть береговых откосов отсыпали щебнем, отдельные участки выполнили из ряжевой стенки. На завершающем этапе обустроили девять зон биоплатообщей площадью 565 квадратных метров, в которые высадили более 12 тысяч водных растений", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
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