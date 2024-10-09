https://ria.ru/20241009/belgrad-1977217523.html

В Белграде заявили, что на Орбана готовили покушение

В Белграде заявили, что на Орбана готовили покушение - РИА Новости, 09.10.2024

В Белграде заявили, что на Орбана готовили покушение

На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили покушение из-за позиции по Украине, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:00

2024-10-09T15:00

2024-10-09T16:15

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили покушение из-за позиции по Украине, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в интервью журналу "Национальная оборона"."Что касается угроз личной безопасности неугодных Западу политиков, следует отметить: далеко не случайность, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, убит иранский президент Ибрахим Раиси и произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", — сказал зампред сербского правительства.Он обратил внимание, что все перечисленные политические деятели выступают за мирные переговоры по Украине. Как отметил Вулин, именно на этом фоне прошли беспорядки в Белграде и предпринята попытка "насильственных перемен".За последние полгода были совершены покушения на нескольких крупных политиков. Так, Фицо подвергся нападению после выездного заседания правительства в Гандлове 15 мая — по нему открыл огонь местный писатель, его задержали.На жизнь Трампа покушались дважды. Первая попытка произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, экс-главу Белого дома ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены, ликвидировали. Вторая — 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным силовиков, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, прятавшемуся в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но его задержали.

https://ria.ru/20240812/vuchich-1965599182.html

https://ria.ru/20240922/trump-1974058703.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1973045327.html

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в мире, белград (город), венгрия, украина, александр вулин, виктор орбан, роберт фицо, дональд трамп