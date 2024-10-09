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В Белграде заявили, что на Орбана готовили покушение - РИА Новости, 09.10.2024
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15:00 09.10.2024 (обновлено: 16:15 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/belgrad-1977217523.html
В Белграде заявили, что на Орбана готовили покушение
В Белграде заявили, что на Орбана готовили покушение - РИА Новости, 09.10.2024
В Белграде заявили, что на Орбана готовили покушение
На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили покушение из-за позиции по Украине, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:00
2024-10-09T16:15
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили покушение из-за позиции по Украине, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в интервью журналу "Национальная оборона"."Что касается угроз личной безопасности неугодных Западу политиков, следует отметить: далеко не случайность, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, убит иранский президент Ибрахим Раиси и произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", — сказал зампред сербского правительства.Он обратил внимание, что все перечисленные политические деятели выступают за мирные переговоры по Украине. Как отметил Вулин, именно на этом фоне прошли беспорядки в Белграде и предпринята попытка "насильственных перемен".За последние полгода были совершены покушения на нескольких крупных политиков. Так, Фицо подвергся нападению после выездного заседания правительства в Гандлове 15 мая — по нему открыл огонь местный писатель, его задержали.На жизнь Трампа покушались дважды. Первая попытка произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, экс-главу Белого дома ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены, ликвидировали. Вторая — 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным силовиков, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, прятавшемуся в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но его задержали.
https://ria.ru/20240812/vuchich-1965599182.html
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в мире, белград (город), венгрия, украина, александр вулин, виктор орбан, роберт фицо, дональд трамп
В мире, Белград (город), Венгрия, Украина, Александр Вулин, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Дональд Трамп
В Белграде заявили, что на Орбана готовили покушение

Зампред кабмина Сербии Вулин: на Орбана готовили покушение из-за Украины

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили покушение из-за позиции по Украине, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в интервью журналу "Национальная оборона".
"Что касается угроз личной безопасности неугодных Западу политиков, следует отметить: далеко не случайность, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, убит иранский президент Ибрахим Раиси и произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", — сказал зампред сербского правительства.
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Он обратил внимание, что все перечисленные политические деятели выступают за мирные переговоры по Украине.
Как отметил Вулин, именно на этом фоне прошли беспорядки в Белграде и предпринята попытка "насильственных перемен".

В августе в Белграде состоялись массовое шествие и митинг против добычи лития. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек. Президент Александр Вучич заявил, что эти манифестации подогревали некие иностранные силы. Как впоследствии сообщил помощник российского лидера Николай Патрушев, Запад пытался устроить цветную революцию в Сербии и сменить законное правительство страны на политиков, послушных США.

За последние полгода были совершены покушения на нескольких крупных политиков. Так, Фицо подвергся нападению после выездного заседания правительства в Гандлове 15 мая — по нему открыл огонь местный писатель, его задержали.
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Вторая — 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным силовиков, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, прятавшемуся в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но его задержали.
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В миреБелград (город)ВенгрияУкраинаАлександр ВулинВиктор ОрбанРоберт ФицоДональд Трамп
 
 
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