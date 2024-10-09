В Белграде заявили, что на Орбана готовили покушение
Зампред кабмина Сербии Вулин: на Орбана готовили покушение из-за Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили покушение из-за позиции по Украине, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в интервью журналу "Национальная оборона".
"Что касается угроз личной безопасности неугодных Западу политиков, следует отметить: далеко не случайность, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, убит иранский президент Ибрахим Раиси и произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", — сказал зампред сербского правительства.
Он обратил внимание, что все перечисленные политические деятели выступают за мирные переговоры по Украине.
Как отметил Вулин, именно на этом фоне прошли беспорядки в Белграде и предпринята попытка "насильственных перемен".
В августе в Белграде состоялись массовое шествие и митинг против добычи лития. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек. Президент Александр Вучич заявил, что эти манифестации подогревали некие иностранные силы. Как впоследствии сообщил помощник российского лидера Николай Патрушев, Запад пытался устроить цветную революцию в Сербии и сменить законное правительство страны на политиков, послушных США.
За последние полгода были совершены покушения на нескольких крупных политиков. Так, Фицо подвергся нападению после выездного заседания правительства в Гандлове 15 мая — по нему открыл огонь местный писатель, его задержали.
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