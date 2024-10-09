https://ria.ru/20241009/baza-1977074468.html

Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами

Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами - РИА Новости, 09.10.2024

Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами

Военная база США на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована несколькими ракетами, сообщил РИА Новости сирийский полевой источник. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T00:04

2024-10-09T00:04

2024-10-09T00:04

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ДАМАСК, 9 окт - РИА Новости. Военная база США на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована несколькими ракетами, сообщил РИА Новости сирийский полевой источник. "Четыре ракеты были выпущены по американской базе в Конико, в результате были сильные взрывы", - сказал собеседник агентства. По данным источника, после обстрела на территории базы разгорелся сильный пожар. "Американские военные, в свою очередь, открыли огонь из артиллерии", - добавил он. Последние месяцы американские базы на территории Сирии регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам БПЛА. В последнее время наблюдается усиление американского военного присутствия и укрепление оборонительных сооружений и систем объективного контроля. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза)