https://ria.ru/20241009/avdeevka-1977165144.html
Жога рассказал, когда жители Авдеевки заселятся в отремонтированные дома
Жога рассказал, когда жители Авдеевки заселятся в отремонтированные дома - РИА Новости, 09.10.2024
Жога рассказал, когда жители Авдеевки заселятся в отремонтированные дома
Жители Авдеевки до конца октября этого года смогут заселиться в два первых жилых дома, отремонтированных специалистами из Челябинской области, сообщил... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:56
2024-10-09T12:56
2024-10-09T12:56
специальная военная операция на украине
челябинская область
авдеевка
россия
артем жога
алексей текслер
александр сырский
вооруженные силы украины
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Жители Авдеевки до конца октября этого года смогут заселиться в два первых жилых дома, отремонтированных специалистами из Челябинской области, сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога. Жога приехал в Челябинскую область в среду, где провел встречу с губернатором Алексеем Текслером. "Южный Урал уже приступил к помощи Авдеевке, которая была освобождена весной этого года. До конца месяца местные жители города, пережившие годы боевых действий, смогут заселиться в два первых отремонтированных уральцами дома", - написал Жога в своем Telegram-канале. Он отметил, что Челябинская область активно участвует в восстановлении Ясиноватой и Волновахи в ДНР. "Работа проделана огромная. Я своими глазами видел, что было в этих городах и что стало. Это огромный труд. Спасибо всем жителям Челябинской области за всё, что сделано и ещё будет реализовано", - добавил полпред. Авдеевка как часть Ясиноватского муниципального округа ДНР является подшефной территорией Челябинской области. Авдеевка – северный пригород Донецка. С его территории украинские войска регулярно обстреливали мирные районы Донецка. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20241007/dnr-1976741875.html
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челябинская область, авдеевка, россия, артем жога, алексей текслер, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Челябинская область, Авдеевка, Россия, Артем Жога, Алексей Текслер, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Жога рассказал, когда жители Авдеевки заселятся в отремонтированные дома
Полпред Жога: жители Авдеевки смогут заселиться в новые дома до конца октября