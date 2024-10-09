https://ria.ru/20241009/arest-1977087903.html

Арестованный по делу об убийствах в 90-х военный страдал наркоманией

Арестованный по делу об убийствах в 90-х военный страдал наркоманией - РИА Новости, 09.10.2024

Арестованный по делу об убийствах в 90-х военный страдал наркоманией

Один из фигурантов дела об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997-2017 годах в Белгородской области военнослужащий Игорь Селютин страдал наркоманией,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T07:20

2024-10-09T07:20

2024-10-09T07:21

происшествия

россия

белгород

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Один из фигурантов дела об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997-2017 годах в Белгородской области военнослужащий Игорь Селютин страдал наркоманией, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По делу необходимо… назначить в отношении обвиняемого Селютина И.Б., как лица страдавшего наркоманией, судебную психиатрическую экспертизу, выполнить иные следственные и процессуальные действия", — сказано в документах. Согласно документам, Селютину вменяют пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пункты "а" и "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере). Его объявляли в федеральный и международный розыск, затем задержали и отправили в СИЗО. Уголовное дело возбудили в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, а затем передали в Главное следственное управление СК. В одно производство с ним соединили дела о еще нескольких убийствах, похищениях и исчезновениях людей, а также вымогательствах. По делу назначили дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, провели обыски, изъятия доказательств и следственные эксперименты, допросили свидетелей и потерпевших, а также провели очные ставки, но сбор доказательств еще продолжается.

https://ria.ru/20240418/arest-1940697611.html

https://ria.ru/20241008/svyaschennik-1976871766.html

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происшествия, россия, белгород, следственный комитет россии (ск рф)