https://ria.ru/20241009/alkogol-1977077744.html

В Госдуме выступили за ужесточение наказания за незаконную продажу алкоголя

В Госдуме выступили за ужесточение наказания за незаконную продажу алкоголя - РИА Новости, 09.10.2024

В Госдуме выступили за ужесточение наказания за незаконную продажу алкоголя

Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что нужно приостанавливать деятельность торговой точки в случае даже однократной незаконной продажи алкогольной продукции без РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T01:50

2024-10-09T01:50

2024-10-09T01:50

общество

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что нужно приостанавливать деятельность торговой точки в случае даже однократной незаконной продажи алкогольной продукции без лицензии. "Нужно приостанавливать деятельность торговой точки в случае незаконной продажи алкогольной продукции (без лицензии). Считаю, что даже за однократную продажу нелегального алкоголя, продажу алкоголя в торговой точке без соответствующей лицензии должна быть незамедлительная приостановка деятельности юрлица с последующим запретом заниматься этим видом услуг - любой торговлей", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что предприниматели должны понимать строгость закона, неотвратимость наказания и ощущать реальные последствия от нарушения закона. "Я напомню, по статистке, которая есть в нашем распоряжении, в 40% случаях потребления нелегального алкоголя (суррогатов) люди наносят себе непоправимый урон здоровью", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240920/pivo-1973744279.html

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общество, султан хамзаев, госдума рф