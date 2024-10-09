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В Госдуме выступили за ужесточение наказания за незаконную продажу алкоголя
В Госдуме выступили за ужесточение наказания за незаконную продажу алкоголя - РИА Новости, 09.10.2024
В Госдуме выступили за ужесточение наказания за незаконную продажу алкоголя
Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что нужно приостанавливать деятельность торговой точки в случае даже однократной незаконной продажи алкогольной продукции без РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T01:50
2024-10-09T01:50
2024-10-09T01:50
общество
султан хамзаев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что нужно приостанавливать деятельность торговой точки в случае даже однократной незаконной продажи алкогольной продукции без лицензии. "Нужно приостанавливать деятельность торговой точки в случае незаконной продажи алкогольной продукции (без лицензии). Считаю, что даже за однократную продажу нелегального алкоголя, продажу алкоголя в торговой точке без соответствующей лицензии должна быть незамедлительная приостановка деятельности юрлица с последующим запретом заниматься этим видом услуг - любой торговлей", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что предприниматели должны понимать строгость закона, неотвратимость наказания и ощущать реальные последствия от нарушения закона. "Я напомню, по статистке, которая есть в нашем распоряжении, в 40% случаях потребления нелегального алкоголя (суррогатов) люди наносят себе непоправимый урон здоровью", - добавил парламентарий.
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общество, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме выступили за ужесточение наказания за незаконную продажу алкоголя
Хамзаев: магазин нужно закрывать за однократную незаконную продажу спиртного
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что нужно приостанавливать деятельность торговой точки в случае даже однократной незаконной продажи алкогольной продукции без лицензии.
"Нужно приостанавливать деятельность торговой точки в случае незаконной продажи алкогольной продукции (без лицензии). Считаю, что даже за однократную продажу нелегального алкоголя, продажу алкоголя в торговой точке без соответствующей лицензии должна быть незамедлительная приостановка деятельности юрлица с последующим запретом заниматься этим видом услуг - любой торговлей", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает, что предприниматели должны понимать строгость закона, неотвратимость наказания и ощущать реальные последствия от нарушения закона.
"Я напомню, по статистке, которая есть в нашем распоряжении, в 40% случаях потребления нелегального алкоголя (суррогатов) люди наносят себе непоправимый урон здоровью", - добавил парламентарий.