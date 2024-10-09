https://ria.ru/20241009/akchurin-1977225262.html
В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным
В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным - РИА Новости, 09.10.2024
В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным
Заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова Рената Акчурина похоронили в среду в Москве на Троекуровском кладбище, передает... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:25
2024-10-09T15:25
2024-10-09T15:25
общество
россия
ренат акчурин
борис ельцин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977178380_0:7:3071:1734_1920x0_80_0_0_126a0634638656ed6c8b61d2b08a4705.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова Рената Акчурина похоронили в среду в Москве на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Акчурин скончался 6 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Он был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создал в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии. В ноябре 1996 года Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину. В Минздраве России отмечали, что он внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии, его глубокие знания, огромный опыт и непоколебимый авторитет сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977178380_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f3f7c0a69ec4c3781659cd8de0c4b750.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ренат акчурин, борис ельцин, москва
Общество, Россия, Ренат Акчурин, Борис Ельцин, Москва
В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным
Замглавы НМИЦ кардиологии Рената Акчурина похоронили на Троекуровском кладбище
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова Рената Акчурина похоронили в среду в Москве на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Акчурин скончался 6 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни.
Он был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создал в России
такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии.
В ноябре 1996 года Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину
.
В Минздраве России отмечали, что он внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии, его глубокие знания, огромный опыт и непоколебимый авторитет сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области.