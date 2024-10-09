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В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным - РИА Новости, 09.10.2024
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15:25 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/akchurin-1977225262.html
В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным
В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным - РИА Новости, 09.10.2024
В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным
Заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова Рената Акчурина похоронили в среду в Москве на Троекуровском кладбище, передает... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:25
2024-10-09T15:25
общество
россия
ренат акчурин
борис ельцин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова Рената Акчурина похоронили в среду в Москве на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Акчурин скончался 6 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Он был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создал в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии. В ноябре 1996 года Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину. В Минздраве России отмечали, что он внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии, его глубокие знания, огромный опыт и непоколебимый авторитет сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области.
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общество, россия, ренат акчурин, борис ельцин, москва
Общество, Россия, Ренат Акчурин, Борис Ельцин, Москва
В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным

Замглавы НМИЦ кардиологии Рената Акчурина похоронили на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет кардиохирурга Рената Акчурина после церемонии прощания в Институте клинической кардиологии имени академика А. Л. Мясникова в Москве
Портрет кардиохирурга Рената Акчурина после церемонии прощания в Институте клинической кардиологии имени академика А. Л. Мясникова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова Рената Акчурина похоронили в среду в Москве на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Акчурин скончался 6 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни.
Он был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создал в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии.
В ноябре 1996 года Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину.
В Минздраве России отмечали, что он внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии, его глубокие знания, огромный опыт и непоколебимый авторитет сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с кардиохирургом Ренатом Акчуриным в Институте клинической кардиологии имени академика А. Л. Мясникова в Москве
Церемония прощания с кардиохирургом Ренатом Акчуриным в Институте клинической кардиологии имени академика А. Л. Мясникова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Церемония прощания с кардиохирургом Ренатом Акчуриным в Институте клинической кардиологии имени академика А. Л. Мясникова в Москве
 
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