https://ria.ru/20241009/akchurin-1977225262.html

В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным

В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным - РИА Новости, 09.10.2024

В Москве простились с кардиохирургом Ренатом Акчуриным

Заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова Рената Акчурина похоронили в среду в Москве на Троекуровском кладбище, передает... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:25

2024-10-09T15:25

2024-10-09T15:25

общество

россия

ренат акчурин

борис ельцин

москва

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова Рената Акчурина похоронили в среду в Москве на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Акчурин скончался 6 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Он был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создал в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии. В ноябре 1996 года Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину. В Минздраве России отмечали, что он внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии, его глубокие знания, огромный опыт и непоколебимый авторитет сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, ренат акчурин, борис ельцин, москва