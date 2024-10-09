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Суд продлил срок домашнего ареста генерала Попова на полгода - РИА Новости, 09.10.2024
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18:39 09.10.2024 (обновлено: 19:01 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/advokat-1977270794.html
Суд продлил срок домашнего ареста генерала Попова на полгода
Суд продлил срок домашнего ареста генерала Попова на полгода - РИА Новости, 09.10.2024
Суд продлил срок домашнего ареста генерала Попова на полгода
Тамбовский гарнизонный военный суд продлил до 24 марта срок домашнего ареста бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:39
2024-10-09T19:01
общество
запорожская область
сергей моисеев
иван попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд продлил до 24 марта срок домашнего ареста бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Буйновский.В среду в Тамбовском гарнизонном военном суде прошло предварительное слушание по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова."(Домашний арест – ред.) продлён до 24 марта", - сообщил Буйновский.Адвокат добавил, что судебное заседание назначено на 16 октября на 10:30.Предприниматель Сергей Моисеев был арестован в мае в один день с Поповым. В июле суд перевел их под домашний арест. Ранее в суде следователь заявлял, что Попов обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Его адвокат Сергей Буйновский уточнял РИА Новости, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20241002/sud-1975874283.html
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общество, запорожская область, сергей моисеев, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Запорожская область, Сергей Моисеев, Иван Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд продлил срок домашнего ареста генерала Попова на полгода

Адвокат: суд продлил на полгода срок домашнего ареста генерала Попова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИван Попов
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Тамбовский гарнизонный военный суд продлил до 24 марта срок домашнего ареста бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Буйновский.
В среду в Тамбовском гарнизонном военном суде прошло предварительное слушание по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова.
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"(Домашний арест – ред.) продлён до 24 марта", - сообщил Буйновский.
Адвокат добавил, что судебное заседание назначено на 16 октября на 10:30.
Предприниматель Сергей Моисеев был арестован в мае в один день с Поповым. В июле суд перевел их под домашний арест. Ранее в суде следователь заявлял, что Попов обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Его адвокат Сергей Буйновский уточнял РИА Новости, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
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ОбществоЗапорожская областьСергей МоисеевИван Попов (генерал)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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