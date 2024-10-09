В Турции автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в аэропорт
78.ru: в Турции перевернулся автобус с туристами из Петербурга
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В курортном городе Фетхие в Турции перевернулся автобус с туристами из Петербурга, сообщает издание "78" со ссылкой на очевидца.
"Турецкий водитель почти сразу напугал пассажиров своей дерзкой ездой", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что водитель не справился с управлением и автобус несколько раз перевернулся.
По данным издания, сильнее всего досталось тем, кто сидел сзади.
В момент аварии в автобусе было 14 человек, пассажиры отделались легкими ушибами и смогли добраться до аэропорта.
"Турецкий водитель почти сразу напугал пассажиров своей дерзкой ездой", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что водитель не справился с управлением и автобус несколько раз перевернулся.
По данным издания, сильнее всего досталось тем, кто сидел сзади.
В момент аварии в автобусе было 14 человек, пассажиры отделались легкими ушибами и смогли добраться до аэропорта.
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