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В Турции автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в аэропорт - РИА Новости, 09.10.2024
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Туризм
 
14:35 09.10.2024 (обновлено: 17:22 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/78ru-1977204859.html
В Турции автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в аэропорт
В Турции автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в аэропорт - РИА Новости, 09.10.2024
В Турции автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в аэропорт
В курортном городе Фетхие в Турции перевернулся автобус с туристами из Петербурга, сообщает издание "78" со ссылкой на очевидца. "Турецкий водитель почти сразу... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:35
2024-10-09T17:22
туризм
турция
санкт-петербург
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В курортном городе Фетхие в Турции перевернулся автобус с туристами из Петербурга, сообщает издание "78" со ссылкой на очевидца. "Турецкий водитель почти сразу напугал пассажиров своей дерзкой ездой", — говорится в публикации.В статье отмечается, что водитель не справился с управлением и автобус несколько раз перевернулся.По данным издания, сильнее всего досталось тем, кто сидел сзади. В момент аварии в автобусе было 14 человек, пассажиры отделались легкими ушибами и смогли добраться до аэропорта.
https://ria.ru/20240922/avariya-1974137046.html
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турция, санкт-петербург
Туризм, Турция, Санкт-Петербург
В Турции автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в аэропорт

78.ru: в Турции перевернулся автобус с туристами из Петербурга

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В курортном городе Фетхие в Турции перевернулся автобус с туристами из Петербурга, сообщает издание "78" со ссылкой на очевидца.

"Турецкий водитель почти сразу напугал пассажиров своей дерзкой ездой", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что водитель не справился с управлением и автобус несколько раз перевернулся.

По данным издания, сильнее всего досталось тем, кто сидел сзади.

В момент аварии в автобусе было 14 человек, пассажиры отделались легкими ушибами и смогли добраться до аэропорта.
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