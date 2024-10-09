https://ria.ru/20241009/78ru-1977204859.html

В Турции автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в аэропорт

В Турции автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в аэропорт - РИА Новости, 09.10.2024

В Турции автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в аэропорт

В курортном городе Фетхие в Турции перевернулся автобус с туристами из Петербурга, сообщает издание "78" со ссылкой на очевидца. "Турецкий водитель почти сразу... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:35

2024-10-09T14:35

2024-10-09T17:22

туризм

турция

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В курортном городе Фетхие в Турции перевернулся автобус с туристами из Петербурга, сообщает издание "78" со ссылкой на очевидца. "Турецкий водитель почти сразу напугал пассажиров своей дерзкой ездой", — говорится в публикации.В статье отмечается, что водитель не справился с управлением и автобус несколько раз перевернулся.По данным издания, сильнее всего досталось тем, кто сидел сзади. В момент аварии в автобусе было 14 человек, пассажиры отделались легкими ушибами и смогли добраться до аэропорта.

https://ria.ru/20240922/avariya-1974137046.html

турция

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, санкт-петербург