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Юлия Жданова: "игра" НАТО может выйти из-под контроля

Юлия Жданова: "игра" НАТО может выйти из-под контроля - РИА Новости, 08.10.2024

Юлия Жданова: "игра" НАТО может выйти из-под контроля

Официальные представители киевского режима открыто заявляют, что согласовывают свои операции в Курской области с представителями Запада и получают от них... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:00

2024-10-08T12:00

2024-10-08T12:00

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Официальные представители киевского режима открыто заявляют, что согласовывают свои операции в Курской области с представителями Запада и получают от них "зеленый свет" на их проведение, Москва на заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) указывает на эти факты. О реакции на такие свидетельства на международных площадках, об участии террористических наемников в нападении на территорию России, а также об обсуждении мирного урегулирования в кулуарах ФСОБ и об осознанном характере эскалации со стороны ЕС и НАТО против РФ в интервью РИА Новости рассказала и.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.– Какова вовлеченность НАТО и отдельных стран альянса в нападение ВСУ на Курскую область?– Причастность Североатлантического альянса к попытке вторжения ВСУ в Курскую область Российской Федерации на уровне блока и отдельных государств-членов не вызывает сомнений. Официальные представители киевского режима открыто заявляют, что согласовывают с западниками проведение войсковых операций и получают от них "зеленый свет" на проведение таковых.Достоверно известно, что для подготовки террористической вылазки был сформирован контингент с участием боевиков, подготовленных иностранными инструкторами. Большинство подразделений ВСУ, участвовавших в вылазке на территорию Курской области, использовали разведывательную информацию, передаваемую Киеву "западными партнерами". Они были также оснащены стрелковым оружием, военной техникой и средствами коммуникации производства стран НАТО.На заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) мы демонстрируем реальные свидетельства глубокой вовлеченности ряда государств Запада в эту самоубийственную авантюру киевского режима. А то, что она носит именно такой характер, оппоненты прекрасно осознают. Во-первых, вылазка на российскую территорию – территорию иностранного государства – подорвала продвигаемую киевско-западной "спайкой" на всех международных площадках псевдоаргументацию, согласно которой Украина – это "жертва", а Россия – "агрессор". Ведь сейчас весь мир может видеть истинное лицо ВСУ, которые мародерствуют, издеваются над мирными жителями и ведут себя в целом как звериная стая. Во-вторых, военные планы ВСУ объективно терпят крах. Российские войска высокоэффективно отражают попытку вторжения вражеских сил на российскую землю. Именно поэтому тема бесчинств ВСУ в Курской области представляется для западных контрагентов весьма неудобной, в официальной плоскости они ее стараются "заметать под ковер".– Ранее сообщалось, что там есть наемники. Есть ли список стран, откуда они приехали, имена, количество?– Действительно, в террористической вылазке в большом количестве представлены иностранные наемники. Это легко подтверждается цифровым следом, который "солдаты удачи" опрометчиво оставляют на платформах западных соцсетей. К примеру, американские боевики ЧВК Forward Observation Group демонстративно выложили в интернет фотографию с циничной подписью "The boys in Kursk", на которой они позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы ВСУ. Сами мирные жители Курской области дают компетентным службам показания об агрессивных действиях наемников, которые говорили на грузинском, польском и английском языках. Эти действия явным образом идут вразрез с утверждениями государств Запада об их непричастности к нападению украинских неонацистов на нашу страну.Поскольку наши недруги объективно нацелены на повышение интенсивности боевых действий в ходе конфликта на Украине, ряды "Интернационального легиона обороны Украины" регулярно пополняются. Сейчас количество участников "легиона" достигло 18 тысяч человек из 85 стран мира. Наибольшее количество боевиков – из Польши, Франции, Грузии. Наблюдаем приток наемников в поддержку ВСУ из Латинской Америки. Это официальные данные ФСБ России.Российские компетентные органы держат вопрос участия иностранных боевиков в террористической вылазке на плотном контроле, включая составление поименных списков боевиков и фиксацию их преступлений. Их ждет незавидная участь. Многие уничтожаются российскими войсками как законные военные цели. Кроме того, с начала спецоперации к уголовной ответственности привлечены не менее 785 наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По мере получения новых фактов преступлений наемников на российской территории наша делегация будет предавать их гласности. В частности, для нас крайне важно, чтобы международное сообщество четко понимало, что происходит сейчас на территории Курской области, какие преступления совершаются киевским режимом при иностранной поддержке.– Ранее вы заявляли, что руководство ОБСЕ так и не осудило вторжение Киева в Курскую область. Были ли какие-то подвижки на этом направлении?– Не имеем никаких иллюзий в отношении того, что международные структуры, включая ОБСЕ, предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на преступления ВСУ при поддержке ряда государств Запада. Отсутствие какой-либо адекватной реакции лишь подтверждает их политическую ангажированность. Разумеется, для российской дипломатии это не является препятствием для освещения реальной ситуации как в зоне проведения спецоперации, так и в Курской области, где с нашей стороны осуществляются активные контртеррористические действия. Тем более что государства Глобального Юга, представленные на других венских площадках, проявляют глубокий интерес к российской позиции.– Последнее время много пишут о так называемом плане Зеленского, который он представил Байдену и другим. Есть ли понимание, что это за "план"? Обсуждается ли это в кулуарах форума? Ведь Зеленский утверждает, что этот план должен привести Россию за стол переговоров.– Как мы понимаем, "план победы" Владимира Зеленского выстраивается вокруг трех ключевых элементов: дальнейшее сближение Киева с НАТО, продолжение военной накачки марионеточного режима, а также усиление санкций против России. По сути, это – ультиматум, который не предполагает участия в переговорном процессе России и, как следствие, не имеет ничего общего с политико-дипломатическим урегулированием.В кулуарах ФСОБ разговоры о мирном урегулировании действительно ведутся, однако в западном лагере они вращаются вокруг мертворожденной "формулы Зеленского" и попыток "продать" России в красивой обертке итоги сходки в "бюргенштокском формате". В наших контактах мы четко фиксируем, что Россия ни при каких условиях не собирается присоединяться к упражнениям в духе Бюргенштока и "второго саммита мира". Любой же разговор о мире должен быть адекватен ситуации "на земле" и складывающимся геополитическим реалиям, базироваться на мирной опции, изложенной в предложениях президента России Владимира Путина от 14 июня этого года.Что касается официальных дискуссий, то со стороны западных делегаций "в микрофон" становится все меньше призывов к миру. Напротив, англосаксы и есовцы пользуются любой возможностью, чтобы заявить о продолжении военной поддержки киевского режима, тогда как британцы чуть ли не хвалят террористические налеты БПЛА ВСУ на территорию нашей страны. Тем самым наши недруги фактически подтверждают твердый курс натовско-есовского конгломерата на эскалацию конфликта.– В сентябре, выступая на ФСОБ, вы заявляли, что эскалационный курс "натовско-есовского конгломерата" против России носит осознанный характер и ведется в рамках подготовки Североатлантического альянса к военному конфликту совершенно иных масштабов и интенсивности. Что вы имели в виду? Какие рычаги воздействия на эту ситуацию вы видите?– Прежде всего, речь о том, что руководство НАТО, раздувая миф о якобы неизбежности нападения России на государства блока (как правило, упоминают Прибалтику и Польшу), использует "российскую угрозу" как предлог для наращивания передового военного присутствия на "восточном фланге". Мы видим и читаем в европейской прессе, как они яро отрабатывают тезис о том, что это должно произойти в ближайшие несколько лет, и, естественно, мотивируют тем самым свою деятельность и объясняют ее таким образом, что к этому отражению якобы российской угрозы им всем необходимо готовиться. На деле НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией.Натовцами одобрены региональные планы "обороны", сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока. Обкатываются логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на "восточный фланг". Идет постоянная отработка возможных вариантов конфликта с нашей страной – от Арктики до Черного моря.Попутно предпринимаются весьма провокационные шаги на украинском направлении – неуклонно растет дальность поставляемых ракет, продолжается риторика о возможной отправке натовских войск на Украину (здесь, кстати, снова усердствует Франция). Эта "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями. Мы четко предупреждаем об этом на международных дипломатических площадках. Есть ощущение, что сигнал до оппонентов доходит с трудом. В этих условиях корректировки, которые будут вноситься в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, можно и нужно считать определенным сигналом недружественным странам.– Как вы оцениваете нынешнее положение дел на военно-политической площадке ОБСЕ? Возможно ли взаимодействие по военно-политическим вопросам во времена кризисов?– В нынешнем году ситуация на ФСОБ была крайне нестабильной. В связи с конфронтационной линией ротируемых председательств, которые всячески ущемляли интересы нашей страны как государства-участника, российская делегация была вынуждена предпринимать жесткие ответные меры.Поясню, о чем речь. Со стороны стоявших у председательского штурвала форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на форуме. Дошло до того, что даже российским студентам перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других государств ОБСЕ такую возможность имеют и активно ею пользуются. В этих условиях росделегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре. Исходим из того, что нормальная переговорная работа невозможна в условиях ущемления интересов Российской Федерации.На ситуацию в рамках ФСОБ продолжает оказывать влияние кризис в отношениях Россия-НАТО и ситуация на Украине. В данном контексте весьма показательно, что западники уже третий год подряд срывают проведение военно-политических мероприятий годового цикла форума, включая совещание по оценке выполнения документов ОБСЕ о лёгком и стрелковом оружии и запасах обычных боеприпасов. На нем обычно ведется речь об усилиях государств-участников по предотвращению незаконного оборота оружия и боеприпасов и предотвращению их попадания в зоны конфликтов, где они могут быть использованы против гражданского населения. На фоне множащихся в геометрической прогрессии фактов применения натовского оружия против гражданского населения России, а также их оттока с Украины на "черные рынки" по всему миру предельно ясно, почему англосаксы выступают категорически против проведения этого центрального для ФСОБ мероприятия. Мы регулярно ставим им это на вид.В нынешнем триместре работа ФСОБ ведется под девизом "продолжение диалога во времена кризисов". Мы, безусловно, разделяем этот подход. Ведь именно в нем и заключается дипломатическая работа. Вместе с тем, наша делегация внимательно следит и постоянно оценивает характер и направленность действий западных контрагентов на ФСОБ в целях эвентуального купирования возможных шагов, направленных против нашей страны и наших союзников. Как и всегда, мы готовы к любому развитию событий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, курская область, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, обсе, юлия жданова