https://ria.ru/20241008/zelenskij-1977036320.html

Зеленский примет участие в саммите стран Юго-Восточной Европы и Украины

Зеленский примет участие в саммите стран Юго-Восточной Европы и Украины - РИА Новости, 08.10.2024

Зеленский примет участие в саммите стран Юго-Восточной Европы и Украины

Саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины пройдет в среду в хорватском Дубровнике с участием Владимира Зеленского, сообщил премьер-министр Хорватии Андрей... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:53

2024-10-08T17:53

2024-10-08T17:59

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александр вучич

нато

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БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины пройдет в среду в хорватском Дубровнике с участием Владимира Зеленского, сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Ранее Пленкович заявил о намерении провести в октябре мероприятие, посвященное ситуации на Украине, с участием других балканских стран в хорватском городе Дубровник на берегу Адриатического моря. "В саммите Украина - Юго-Восточная Европа в Дубровнике будет участвовать и... Владимир Зеленский", - написал премьер Хорватии в соцсети Х. По данным Хорватского радио и телевидения, в мероприятии будут участвовать представители 12 стран региона, среди которых три президента, пять премьеров, четыре главы МВД. Аналогичные саммиты проходили ранее в греческих Афинах и в албанской Тиране. Посетивший их президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока не принял решения об участии в форуме в Хорватии. По его словам, в Дубровнике ожидается принятие очередной антироссийской декларации с призывом к введению санкций. Премьер Хорватии заявил в ходе визита в Киев в сентябре, что военная помощь Загреба властям Украины за последние два с лишним года превысила сумму в 200 миллионов евро, а также подтвердил выделение очередного пакета помощи на 4 миллиона евро для обеспечения энергетической безопасности и восстановления инфраструктуры Украины. Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь властям Украины, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине. В Кремле не раз заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Россия также считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240926/peskov-1974843152.html

https://ria.ru/20241008/frantsiya-1976997787.html

https://ria.ru/20241008/ryutte-1977026388.html

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в мире, украина, дубровник, хорватия, владимир зеленский, андрей пленкович, александр вучич, нато