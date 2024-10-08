Зеленский примет участие в саммите стран Юго-Восточной Европы и Украины
Премьер Хорватии: Зеленский примет участие в саммите по Украине в Дубровнике
© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский
© AP Photo / Seth Wenig
Владимир Зеленский . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины пройдет в среду в хорватском Дубровнике с участием Владимира Зеленского, сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
Ранее Пленкович заявил о намерении провести в октябре мероприятие, посвященное ситуации на Украине, с участием других балканских стран в хорватском городе Дубровник на берегу Адриатического моря.
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"В саммите Украина - Юго-Восточная Европа в Дубровнике будет участвовать и... Владимир Зеленский", - написал премьер Хорватии в соцсети Х.
Посетивший их президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока не принял решения об участии в форуме в Хорватии. По его словам, в Дубровнике ожидается принятие очередной антироссийской декларации с призывом к введению санкций.
Премьер Хорватии заявил в ходе визита в Киев в сентябре, что военная помощь Загреба властям Украины за последние два с лишним года превысила сумму в 200 миллионов евро, а также подтвердил выделение очередного пакета помощи на 4 миллиона евро для обеспечения энергетической безопасности и восстановления инфраструктуры Украины.
Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь властям Украины, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.
В Кремле не раз заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Россия также считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.