https://ria.ru/20241008/zapad-1977057578.html

Запад разрешит ВСУ бить вглубь России после выборов в США, заявили в Раде

Запад разрешит ВСУ бить вглубь России после выборов в США, заявили в Раде - РИА Новости, 08.10.2024

Запад разрешит ВСУ бить вглубь России после выборов в США, заявили в Раде

Запад может снять ограничения для ВСУ на нанесение ударов вглубь территории России, но с отсрочкой до завершения выборов президента США, заявил во вторник... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:50

2024-10-08T19:50

2024-10-08T19:50

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Запад может снять ограничения для ВСУ на нанесение ударов вглубь территории России, но с отсрочкой до завершения выборов президента США, заявил во вторник председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия узнает о получении Украиной от Запада разрешения на использование дальнобойных ракет, если такое разрешение будет дано, и российские ответные меры тут же вступят в силу. По словам Чернева, во время предстоящего 12 октября заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине "Рамшайн" есть смысл ожидать решения по снятию ограничений на удары по РФ. "Будет ли это заявление или это все же будет такое решение, которое не будет анонсировано, возможно, и так, в том числе, например, и удары по территории Российской Федерации. Я предполагаю, что решение может быть там (на "Рамштайн" - ред.) принято, но не анонсировано, чтобы, например, не готовить РФ к каким-то изменениям на поле боя. Или это решение может быть принято и отсрочено (до окончания - ред.) выборов в США", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства РБК-Украина, Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20241007/raketa-1976851660.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

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украина

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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, верховная рада украины