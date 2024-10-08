https://ria.ru/20241008/zapad-1977004890.html

"Знакомьтесь": на Западе назвали главного виновника катастрофы на Украине

"Знакомьтесь": на Западе назвали главного виновника катастрофы на Украине - РИА Новости, 08.10.2024

"Знакомьтесь": на Западе назвали главного виновника катастрофы на Украине

В затягивании конфликта на Украине и гибели сотен тысяч украинских солдат виновен лично экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, заявил ирландский журналист... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:58

2024-10-08T15:58

2024-10-08T15:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В затягивании конфликта на Украине и гибели сотен тысяч украинских солдат виновен лично экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Кто тот человек, который помешал скорейшему окончанию конфликта на Украине и обрек сотни тысяч людей на преждевременную смерть? <…> Знакомьтесь с Борисом Джонсоном", — написал он, прикрепив фотографии британского политика.Журналист добавил, что военные действия на Украине разожгли и поддержали именно такие представители западных элит, как бывший глава правительства Великобритании.В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия сообщил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевский режим из-за давления Запада не согласился на это, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой, а воевать дальше.

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в мире, великобритания, украина, верховная рада украины