"Знакомьтесь": на Западе назвали главного виновника катастрофы на Украине
Боуз: Борис Джонсон обрек украинцев на преждевременную смерть
© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В затягивании конфликта на Украине и гибели сотен тысяч украинских солдат виновен лично экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Кто тот человек, который помешал скорейшему окончанию конфликта на Украине и обрек сотни тысяч людей на преждевременную смерть? <…> Знакомьтесь с Борисом Джонсоном", — написал он, прикрепив фотографии британского политика.
© Фото : Чей Боуз/XПост из соцсети журналиста Чей Боуза
© Фото : Чей Боуз/X
Пост из соцсети журналиста Чей Боуза
Журналист добавил, что военные действия на Украине разожгли и поддержали именно такие представители западных элит, как бывший глава правительства Великобритании.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия сообщил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевский режим из-за давления Запада не согласился на это, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой, а воевать дальше.