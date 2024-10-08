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"Знакомьтесь": на Западе назвали главного виновника катастрофы на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/zapad-1977004890.html
"Знакомьтесь": на Западе назвали главного виновника катастрофы на Украине
"Знакомьтесь": на Западе назвали главного виновника катастрофы на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
"Знакомьтесь": на Западе назвали главного виновника катастрофы на Украине
В затягивании конфликта на Украине и гибели сотен тысяч украинских солдат виновен лично экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, заявил ирландский журналист... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:58
2024-10-08T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В затягивании конфликта на Украине и гибели сотен тысяч украинских солдат виновен лично экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Кто тот человек, который помешал скорейшему окончанию конфликта на Украине и обрек сотни тысяч людей на преждевременную смерть? &lt;…&gt; Знакомьтесь с Борисом Джонсоном", — написал он, прикрепив фотографии британского политика.Журналист добавил, что военные действия на Украине разожгли и поддержали именно такие представители западных элит, как бывший глава правительства Великобритании.В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия сообщил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевский режим из-за давления Запада не согласился на это, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой, а воевать дальше.
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в мире, великобритания, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Верховная Рада Украины
"Знакомьтесь": на Западе назвали главного виновника катастрофы на Украине

Боуз: Борис Джонсон обрек украинцев на преждевременную смерть

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В затягивании конфликта на Украине и гибели сотен тысяч украинских солдат виновен лично экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Кто тот человек, который помешал скорейшему окончанию конфликта на Украине и обрек сотни тысяч людей на преждевременную смерть? <…> Знакомьтесь с Борисом Джонсоном", — написал он, прикрепив фотографии британского политика.
© Фото : Чей Боуз/XПост из соцсети журналиста Чей Боуза
Пост из соцсети журналиста Чей Боуза - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Чей Боуз/X
Пост из соцсети журналиста Чей Боуза
Журналист добавил, что военные действия на Украине разожгли и поддержали именно такие представители западных элит, как бывший глава правительства Великобритании.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия сообщил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевский режим из-за давления Запада не согласился на это, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой, а воевать дальше.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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