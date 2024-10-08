Рейтинг@Mail.ru
РКН ограничил доступ к мессенджеру Discord - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 08.10.2024 (обновлено: 18:42 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/zakon-1977040509.html
РКН ограничил доступ к мессенджеру Discord
РКН ограничил доступ к мессенджеру Discord - РИА Новости, 08.10.2024
РКН ограничил доступ к мессенджеру Discord
В России ограничили доступ к мессенджеру Discord из-за нарушений законов, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:13
2024-10-08T18:42
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977044469_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_0a50e52f445e1236aff3f3253f7cd7fd.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В России ограничили доступ к мессенджеру Discord из-за нарушений законов, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации", — сказали в ведомстве.Там пояснили, что направили Discord множество требований об удалении запрещенного контента, но некоторые материалы остались доступны. В 2023 году суд оштрафовал компанию на шесть миллионов рублей за неудаление противоправной информации, но мессенджер проигнорировал решение.Как заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, блокировка Discord — сигнал другим иностранным IT-компаниям о том, что терпение и желание вести переговоры заканчиваются.Соцсеть Discord появилась в 2015 году и изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным самой платформы, она насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года Discord вошел в реестр Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.
https://ria.ru/20241008/pinterest-1977045264.html
https://ria.ru/20241008/blogery-1977007787.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977044469_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_41ef2938c57da6bd75d1c70e5f84254f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
РКН ограничил доступ к мессенджеру Discord

РКН: доступ к Discord ограничили из-за нарушений требований законов РФ

© Savusia KonstantinМобильное приложение Discord на дисплее смартфона
Мобильное приложение Discord на дисплее смартфона - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Savusia Konstantin
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В России ограничили доступ к мессенджеру Discord из-за нарушений законов, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
«
"Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации", — сказали в ведомстве.
Приложение Pinterest на смартфоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент
Вчера, 18:29
Там пояснили, что направили Discord множество требований об удалении запрещенного контента, но некоторые материалы остались доступны. В 2023 году суд оштрафовал компанию на шесть миллионов рублей за неудаление противоправной информации, но мессенджер проигнорировал решение.
Как заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, блокировка Discord — сигнал другим иностранным IT-компаниям о том, что терпение и желание вести переговоры заканчиваются.
Соцсеть Discord появилась в 2015 году и изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным самой платформы, она насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года Discord вошел в реестр Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Telegram готовит функционал для маркировки сертифицированных РКН блогеров
Вчера, 16:14
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала