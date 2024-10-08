https://ria.ru/20241008/zakon-1977040509.html

РКН ограничил доступ к мессенджеру Discord

РКН ограничил доступ к мессенджеру Discord - РИА Новости, 08.10.2024

РКН ограничил доступ к мессенджеру Discord

В России ограничили доступ к мессенджеру Discord из-за нарушений законов, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:13

2024-10-08T18:13

2024-10-08T18:42

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В России ограничили доступ к мессенджеру Discord из-за нарушений законов, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации", — сказали в ведомстве.Там пояснили, что направили Discord множество требований об удалении запрещенного контента, но некоторые материалы остались доступны. В 2023 году суд оштрафовал компанию на шесть миллионов рублей за неудаление противоправной информации, но мессенджер проигнорировал решение.Как заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, блокировка Discord — сигнал другим иностранным IT-компаниям о том, что терпение и желание вести переговоры заканчиваются.Соцсеть Discord появилась в 2015 году и изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным самой платформы, она насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года Discord вошел в реестр Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии