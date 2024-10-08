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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Кременчуге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Кременчуге - РИА Новости, 08.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Кременчуге

Взрывы прогремели во вторник в Полтаве и Кременчуге, расположенных в Полтавской области на Украине, на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T22:18

2024-10-08T22:18

2024-10-08T22:18

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Полтаве и Кременчуге, расположенных в Полтавской области на Украине, на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное", Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. сигнал тревоги по состоянию на 22.10 мск звучит в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. "В Полтаве ... и в Кременчуге прогремели взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, полтава, кременчуг, россия, вооруженные силы украины