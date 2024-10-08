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Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова

Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова - РИА Новости, 08.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова

Взрыв раздался во вторник в районе Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T22:52

2024-10-08T22:52

2024-10-08T22:52

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Взрыв раздался во вторник в районе Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове раздался взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее во вторник тревогу объявили в Харьковской области, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

харьков

россия

харьковская область

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в мире, харьков, россия, харьковская область, вооруженные силы украины