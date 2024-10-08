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Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова
Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова - РИА Новости, 08.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова
Взрыв раздался во вторник в районе Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:52
2024-10-08T22:52
2024-10-08T22:52
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Взрыв раздался во вторник в районе Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове раздался взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее во вторник тревогу объявили в Харьковской области, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова
"Общественное": в районе Харькова прогремел взрыв