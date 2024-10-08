https://ria.ru/20241008/vsu-1977005662.html

В ВСУ откровенно высказались о территориальных потерях

В ВСУ откровенно высказались о территориальных потерях - РИА Новости, 08.10.2024

В ВСУ откровенно высказались о территориальных потерях

Украина теряет все больше населенных пунктов из-за выросшего уровня дезертирства, заявил служащий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко в Facebook*. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:01

2024-10-08T16:01

2024-10-08T16:31

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина теряет все больше населенных пунктов из-за выросшего уровня дезертирства, заявил служащий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко в Facebook*."Эти изменения в УК Украины (принятие закона об ослаблении ответственности за самовольное оставление части. — Прим. ред.) уже привели к катастрофическим последствиям и потере десятков населенных пунктов, включая город Угледар", — высказался он.По словам военного, только из его воинской части за август-сентябрь 2024-го после внесения изменений дезертировала половина военнослужащих от того количества, что самовольно покинули службу за предыдущие 2,5 года. Бойко предупредил, что каждую неделю их становится все больше.Кроме того, аналогичная ситуация складывается и в других воинских частях, которые сейчас держат оборону в Донецкой области, добавил он.В конце сентября украинское издание "Страна.ua" сообщило, что дезертирство в украинских войсках во второй половине этого года приобрело массовый характер. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022-го на Украине зафиксировано свыше ста тысяч случаев самовольного оставления части.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241008/odessa-1976997569.html

https://ria.ru/20241008/ukraina-1976981611.html

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донецкая область

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в мире, украина, донецкая область, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины