https://ria.ru/20241008/vsu-1977005662.html
В ВСУ откровенно высказались о территориальных потерях
В ВСУ откровенно высказались о территориальных потерях - РИА Новости, 08.10.2024
В ВСУ откровенно высказались о территориальных потерях
Украина теряет все больше населенных пунктов из-за выросшего уровня дезертирства, заявил служащий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко в Facebook*. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:01
2024-10-08T16:01
2024-10-08T16:31
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина теряет все больше населенных пунктов из-за выросшего уровня дезертирства, заявил служащий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко в Facebook*."Эти изменения в УК Украины (принятие закона об ослаблении ответственности за самовольное оставление части. — Прим. ред.) уже привели к катастрофическим последствиям и потере десятков населенных пунктов, включая город Угледар", — высказался он.По словам военного, только из его воинской части за август-сентябрь 2024-го после внесения изменений дезертировала половина военнослужащих от того количества, что самовольно покинули службу за предыдущие 2,5 года. Бойко предупредил, что каждую неделю их становится все больше.Кроме того, аналогичная ситуация складывается и в других воинских частях, которые сейчас держат оборону в Донецкой области, добавил он.В конце сентября украинское издание "Страна.ua" сообщило, что дезертирство в украинских войсках во второй половине этого года приобрело массовый характер. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022-го на Украине зафиксировано свыше ста тысяч случаев самовольного оставления части.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, донецкая область, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая область, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины
В ВСУ откровенно высказались о территориальных потерях
Солдат ВСУ Бойко: Украина теряет новые территории из-за дезертирства военных
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина теряет все больше населенных пунктов из-за выросшего уровня дезертирства, заявил служащий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко в Facebook*.
"Эти изменения в УК Украины (принятие закона об ослаблении ответственности за самовольное оставление части. — Прим. ред.) уже привели к катастрофическим последствиям и потере десятков населенных пунктов, включая город Угледар", — высказался он.
По словам военного, только из его воинской части за август-сентябрь 2024-го после внесения изменений дезертировала половина военнослужащих от того количества, что самовольно покинули службу за предыдущие 2,5 года. Бойко предупредил, что каждую неделю их становится все больше.
Кроме того, аналогичная ситуация складывается и в других воинских частях, которые сейчас держат оборону в Донецкой области
, добавил он.
В конце сентября украинское издание "Страна.ua
" сообщило, что дезертирство в украинских войсках во второй половине этого года приобрело массовый характер. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022-го на Украине зафиксировано свыше ста тысяч случаев самовольного оставления части.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.