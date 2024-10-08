https://ria.ru/20241008/vsu-1976982505.html

"Рано или поздно". На Украине сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ

"Рано или поздно". На Украине сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024

"Рано или поздно". На Украине сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ

Силы украинской армии не безграничны, заявил командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:29

2024-10-08T14:29

2024-10-08T14:41

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Силы украинской армии не безграничны, заявил командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника."Если ничего не изменится, мы понимаем расход сил и средств, при котором мы все равно рано или поздно закончимся", — посетовал он.Ярославский отметил, что адекватные украинские военнослужащие, воюющие непосредственно на линии фронта, хорошо осознают происходящее на передовой.Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.

https://ria.ru/20241008/leopard-1976895214.html

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вооруженные силы украины, украина, в мире