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"Рано или поздно". На Украине сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ
"Рано или поздно". На Украине сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
"Рано или поздно". На Украине сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ
Силы украинской армии не безграничны, заявил командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:29
2024-10-08T14:29
2024-10-08T14:41
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Силы украинской армии не безграничны, заявил командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника."Если ничего не изменится, мы понимаем расход сил и средств, при котором мы все равно рано или поздно закончимся", — посетовал он.Ярославский отметил, что адекватные украинские военнослужащие, воюющие непосредственно на линии фронта, хорошо осознают происходящее на передовой.Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
"Рано или поздно". На Украине сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ
Командир батальона ВСУ Ярославский: силы украинской армии не безграничны