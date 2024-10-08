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"Рано или поздно". На Украине сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 08.10.2024 (обновлено: 14:41 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/vsu-1976982505.html
"Рано или поздно". На Украине сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ
"Рано или поздно". На Украине сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
"Рано или поздно". На Украине сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ
Силы украинской армии не безграничны, заявил командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:29
2024-10-08T14:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Силы украинской армии не безграничны, заявил командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника."Если ничего не изменится, мы понимаем расход сил и средств, при котором мы все равно рано или поздно закончимся", — посетовал он.Ярославский отметил, что адекватные украинские военнослужащие, воюющие непосредственно на линии фронта, хорошо осознают происходящее на передовой.Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
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вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
"Рано или поздно". На Украине сделали тревожный прогноз о будущем ВСУ

Командир батальона ВСУ Ярославский: силы украинской армии не безграничны

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Силы украинской армии не безграничны, заявил командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника.
«
"Если ничего не изменится, мы понимаем расход сил и средств, при котором мы все равно рано или поздно закончимся", — посетовал он.
Ярославский отметил, что адекватные украинские военнослужащие, воюющие непосредственно на линии фронта, хорошо осознают происходящее на передовой.
Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении, где, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
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