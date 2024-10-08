Рейтинг@Mail.ru
Против военных ВСУ и наемников возбудили уголовное дело - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/vsu-1976964595.html
Против военных ВСУ и наемников возбудили уголовное дело
Против военных ВСУ и наемников возбудили уголовное дело - РИА Новости, 08.10.2024
Против военных ВСУ и наемников возбудили уголовное дело
Российские следователи возбудили уголовное дело против военных ВСУ и наемников за убийство с особой жестокостью не менее трех человек в Суджанском районе... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:26
2024-10-08T13:26
происшествия
суджанский район
курская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело против военных ВСУ и наемников за убийство с особой жестокостью не менее трех человек в Суджанском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков и участников наемнических формирований, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранение и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, о незаконном пересечении государственной границы и о наемничестве. Установлено, что в начале августа 2024 года военные из состава оперативно-тактического управления "Север" 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады и иных украинских военизированных групп, а также наемники в Суджанском районе Курской области убили с особой жестокостью не менее трех местных жителей. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241008/vsu-1976881518.html
суджанский район
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, суджанский район, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Суджанский район, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Против военных ВСУ и наемников возбудили уголовное дело

СК возбудил дело против военных ВСУ и наемников за убийство с особой жестокостью

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело против военных ВСУ и наемников за убийство с особой жестокостью не менее трех человек в Суджанском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков и участников наемнических формирований, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранение и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, о незаконном пересечении государственной границы и о наемничестве.
Установлено, что в начале августа 2024 года военные из состава оперативно-тактического управления "Север" 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады и иных украинских военизированных групп, а также наемники в Суджанском районе Курской области убили с особой жестокостью не менее трех местных жителей.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавили в ведомстве.
Бойцы спецназа Ахмат об использовании ВСУ боеприпасов с отравляющими веществами - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
ВСУ применяют отравляющие вещества в Курской области, сообщили в "Ахмате"
Вчера, 08:40
 
ПроисшествияСуджанский районКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала