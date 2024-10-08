https://ria.ru/20241008/vsu-1976964595.html
Против военных ВСУ и наемников возбудили уголовное дело
Против военных ВСУ и наемников возбудили уголовное дело - РИА Новости, 08.10.2024
Против военных ВСУ и наемников возбудили уголовное дело
Российские следователи возбудили уголовное дело против военных ВСУ и наемников за убийство с особой жестокостью не менее трех человек в Суджанском районе... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:26
2024-10-08T13:26
2024-10-08T13:26
происшествия
суджанский район
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россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело против военных ВСУ и наемников за убийство с особой жестокостью не менее трех человек в Суджанском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков и участников наемнических формирований, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранение и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, о незаконном пересечении государственной границы и о наемничестве. Установлено, что в начале августа 2024 года военные из состава оперативно-тактического управления "Север" 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады и иных украинских военизированных групп, а также наемники в Суджанском районе Курской области убили с особой жестокостью не менее трех местных жителей. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавили в ведомстве.
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происшествия, суджанский район, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Суджанский район, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Против военных ВСУ и наемников возбудили уголовное дело
СК возбудил дело против военных ВСУ и наемников за убийство с особой жестокостью
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело против военных ВСУ и наемников за убийство с особой жестокостью не менее трех человек в Суджанском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков и участников наемнических формирований, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранение и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, о незаконном пересечении государственной границы и о наемничестве.
Установлено, что в начале августа 2024 года военные из состава оперативно-тактического управления "Север" 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады и иных украинских военизированных групп, а также наемники в Суджанском районе Курской области убили с особой жестокостью не менее трех местных жителей.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины
, совершившие данные преступления", - добавили в ведомстве.