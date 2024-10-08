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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.10.2024

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:07

2024-10-08T12:07

2024-10-08T12:21

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы и Золочев Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, три автомобиля и склад с боеприпасами", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241008/dnr-1976940938.html

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в мире, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, волчанск