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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 08.10.2024 (обновлено: 12:21 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/vsu-1976937899.html
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.10.2024
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:07
2024-10-08T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
волчанск
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы и Золочев Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, три автомобиля и склад с боеприпасами", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, волчанск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, Волчанск
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ потеряли 50 военных и склад с боеприпасами в зоне ответственности "Севера"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы и Золочев Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, три автомобиля и склад с боеприпасами", - говорится в сводке военного ведомства.
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