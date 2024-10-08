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"Забирают безруких и безногих": пленный рассказал о мобилизации на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/vsu-1976883470.html
"Забирают безруких и безногих": пленный рассказал о мобилизации на Украине
"Забирают безруких и безногих": пленный рассказал о мобилизации на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
"Забирают безруких и безногих": пленный рассказал о мобилизации на Украине
Пленный военнослужащий Юрий Марсюк рассказал, что в ВСУ забирают инвалидов без ног, без рук, видео обнародовало Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:56
2024-10-08T08:56
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий Юрий Марсюк рассказал, что в ВСУ забирают инвалидов без ног, без рук, видео обнародовало Минобороны РФ. В связи с неукомплектованностью и колоссальной нехваткой живой силы, отдельные соединения формируют фактически из инвалидов: "без ноги, без руки забирают", рассказал он. По словам пленного, все увечные, призывники с ограниченными возможностями здоровья распределяются в 30-ю и 31-ю бригады ВСУ. Марсюк рассказывает о проведении массовой мобилизации с вручением повесток на улице. "Иду в магазин. Мне говорят: иди сюда - сразу повестку. Не придешь – штраф. Я и не пришел. Меня дома изловили. Еще раз не придешь? Пришлось мне идти…", - сказал он. По его словам, медкомиссия проводится формально. Он говорит о плохом планировании боевых действий командованием ВСУ, призывает сложить оружие: "лучше не идите воевать". Пленный отмечает профессионализм российских военнослужащих и достойное отношение к пленным.
https://ria.ru/20241004/plennyy-1976289620.html
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
"Забирают безруких и безногих": пленный рассказал о мобилизации на Украине

Пленный военнослужащий: в ВСУ забирают инвалидов без ног, без рук

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий Юрий Марсюк рассказал, что в ВСУ забирают инвалидов без ног, без рук, видео обнародовало Минобороны РФ.
В связи с неукомплектованностью и колоссальной нехваткой живой силы, отдельные соединения формируют фактически из инвалидов: "без ноги, без руки забирают", рассказал он. По словам пленного, все увечные, призывники с ограниченными возможностями здоровья распределяются в 30-ю и 31-ю бригады ВСУ.
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Марсюк рассказывает о проведении массовой мобилизации с вручением повесток на улице.
"Иду в магазин. Мне говорят: иди сюда - сразу повестку. Не придешь – штраф. Я и не пришел. Меня дома изловили. Еще раз не придешь? Пришлось мне идти…", - сказал он.
По его словам, медкомиссия проводится формально. Он говорит о плохом планировании боевых действий командованием ВСУ, призывает сложить оружие: "лучше не идите воевать".
Пленный отмечает профессионализм российских военнослужащих и достойное отношение к пленным.
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