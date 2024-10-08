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ВСУ применяют отравляющие вещества в Курской области, сообщили в "Ахмате" - РИА Новости, 08.10.2024
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08:40 08.10.2024 (обновлено: 10:08 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/vsu-1976881518.html
ВСУ применяют отравляющие вещества в Курской области, сообщили в "Ахмате"
ВСУ применяют отравляющие вещества в Курской области, сообщили в "Ахмате" - РИА Новости, 08.10.2024
ВСУ применяют отравляющие вещества в Курской области, сообщили в "Ахмате"
Украинские войска применяют боеприпасы с отравляющими веществами при атаках в Курской области, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" с... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:40
2024-10-08T10:08
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛ., 8 окт — РИА Новости. Украинские войска применяют боеприпасы с отравляющими веществами при атаках в Курской области, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным Аид. "Два раза были атакованы газом на позициях, с тяжелыми отравлениями ребята были доставлены", — сказал он. По словам собеседника агентства, уже известно, что ВСУ используют для боеприпасов вещества с производными промышленного хлора, хлорциана, фосгена. "Один из моих бойцов, когда надышался, оказался в реанимации с остановкой сердца, откачали, 21 год (бойцу. — Прим. ред.), реабилитацию проходит", — добавил Аид. Другие бойцы "Ахмата", сражающиеся в Курской области, также рассказывают о подобных атаках со стороны ВСУ. "Сбрасывали какой-то газ с "Бабы-яги". Нас было шесть человек на позициях, началось непонятное жжение в глазах, на лице, пришлось быстро покидать позицию", — объяснил один из атакованных газом. По его словам, после этой атаки восстанавливаться пришлось около пяти дней. Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что ВСУ скрытно применяли в Курской области химическое оружие под видом дымовых снарядов. По его словам, 11 августа они использовали в городе Суджа 155-миллиметровые кассетные боеприпасы DM-105, в результате пострадали более 20 человек. Такие боеприпасы киевский режим год назад получил от США.Как отметил Кириллов, Россия представила все доказательства применения киевским режимом отравляющих веществ в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), но содержательной реакции так и не получила.
https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html
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Бойцы спецназа "Ахмат" об использовании ВСУ боеприпасов с отравляющими веществами
ВСУ используют боеприпасы с различными отравляющими веществами при атаках в Курской области, рассказали РИА Новости бойцы спецназа "Ахмат".
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курская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ применяют отравляющие вещества в Курской области, сообщили в "Ахмате"

Командир спецназа "Ахмата": ВСУ используют боеприпасы с отравляющими веществами

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КУРСКАЯ ОБЛ., 8 окт — РИА Новости. Украинские войска применяют боеприпасы с отравляющими веществами при атаках в Курской области, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным Аид.
"Два раза были атакованы газом на позициях, с тяжелыми отравлениями ребята были доставлены", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, уже известно, что ВСУ используют для боеприпасов вещества с производными промышленного хлора, хлорциана, фосгена.
"Один из моих бойцов, когда надышался, оказался в реанимации с остановкой сердца, откачали, 21 год (бойцу. — Прим. ред.), реабилитацию проходит", — добавил Аид.
Другие бойцы "Ахмата", сражающиеся в Курской области, также рассказывают о подобных атаках со стороны ВСУ.
"Сбрасывали какой-то газ с "Бабы-яги". Нас было шесть человек на позициях, началось непонятное жжение в глазах, на лице, пришлось быстро покидать позицию", — объяснил один из атакованных газом.
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По его словам, после этой атаки восстанавливаться пришлось около пяти дней.
Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что ВСУ скрытно применяли в Курской области химическое оружие под видом дымовых снарядов. По его словам, 11 августа они использовали в городе Суджа 155-миллиметровые кассетные боеприпасы DM-105, в результате пострадали более 20 человек. Такие боеприпасы киевский режим год назад получил от США.
Как отметил Кириллов, Россия представила все доказательства применения киевским режимом отравляющих веществ в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), но содержательной реакции так и не получила.
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